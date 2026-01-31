Todas las empresas de colectivos bajo la lupa auditora



En medio de la polémica por los subsidios al transporte, una empresa salió a aclarar que la auditoría encarada por el gobierno comprende a todas las compañías y no a una sola.



En este caso, la aclaración la hizo uno de los principales jugadores del mercado, Metropol, al precisar que “la auditoría y la eventual retención de subsidios ordenada por la Secretaría de Transporte alcanza a todo el sector y no exclusivamente a la empresa”.



La compañía señaló que la auditoría anunciada por las autoridades nacionales y la eventual retención preventiva de subsidios no están dirigidas de manera exclusiva a Metropol, sino que forman parte de un proceso de revisión general que abarca a todas las empresas del sistema de transporte automotor de pasajeros.



Tal como surge de la información oficial difundida por el propio Gobierno nacional, la medida comprende una auditoría integral del esquema de subsidios del sector, con el objetivo de revisar procedimientos, sistemas de control y mecanismos de liquidación, y no responde a una imputación particular ni específica contra Metropol.



En ese marco, la empresa aclaró que no existe una decisión administrativa que disponga una retención de subsidios focalizada únicamente en Metropol.



Tampoco una resolución que le atribuya irregularidades propias o diferenciales respecto del resto de los operadores del sistema.



Metropol reiteró su “plena disposición a colaborar con las autoridades competentes, como lo ha hecho históricamente, aportando toda la información requerida en el marco de los procesos de control y auditoría que se dispongan para el conjunto del sector”.



El gobierno busca ordenar los subsidios al transporte en el marco de las políticas destinada a contener el gasto público.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS