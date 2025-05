«Todo es de una gran inhumanidad y lo único que avanza son los mecanismos financieros para obtener más dólares”

La diputada nacional Mónica Fein calificó hoy como un hecho “gravísimo” que el Gobierno nacional tenga en estudio eliminar controles y permitir que se utilicen legalmente dólares que los ciudadanos tengan sin declarar, porque “promueve las actividades ilícitas que tanto hemos combatido, como el narcotráfico”.



“Si hay algo que apareció en la investigación del narcotráfico es que el producido de las actividades ilícitas se convierten en dinero ilegal a través de los distintos sistemas económicos y financieros, y el Presidente nos propone ahora que ese dinero que él dice que está oculto, se convierta en dinero lícito”, destacó la legisladora.



En declaraciones a Radio Splendid, la diputada socialista criticó que el presidente Javier Milei “venera a aquellos que no han pagado impuestos”, y sostuvo que con este tipo de iniciativas el Gobierno solo busca “la obtención de dólares” para el mercado financiero.



“Es gravísimo, porque promueve utilizar todo el dinero de la actividad ilícita que hemos combatido tanto y ha causado tantas muertes, por ejemplo en mi ciudad, Rosario” señaló en alusión a la lucha contra el narcotráfico.



Del mismo modo cuestionó la decisión de abrir “de un día para el otro” la importación de productos electrónicos de manera indiscriminada, por el impacto que esto puede tener en la industria de la provincia de Tierra del Fuego, que hoy cumple un paro general de 24 horas.



Expresó que el sistema de promoción industrial de la isla fueguina “por supuesto que se puede revisar, pero no dejando a miles de personas sin trabajo en un lugar estratégico como Tierra del Fuego, donde es muy difícil irse a vivir sin perspectivas de trabajo”.



Destacó, además, la sesión convocada para este mediodía en la Cámara de Diputados, aunque lamentó que desde el oficialismo se la esté intentando hacer fracasar por falta de quorum.



“Tenemos jubilaciones paupérrimas, con un bono congelado, con una moratoria terminada cuando hay gente que tiene más de 20 años de aportes y no llega a jubilarse, y el Gobierno está presionando a algunos gobernadores para lograr que muchos diputados no entren al recinto y no tengamos quorum”, dijo Fein.



La parlamentaria socialista aseveró que “este Gobierno es profundamente inhumano” y en el caso de los jubilados “hasta los medicamentos del 100 por ciento les sacaron”, para resaltar finalmente: “Todo es de una gran inhumanidad y lo único que avanza rápidamente son los mecanismos financieros para obtener más dólares”.



