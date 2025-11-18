Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

martes, 18 de noviembre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

«Todos los intendentes están iguales, contando las moneditas para ver qué se puede hacer»

lunes, 17 de noviembre de 2025 2 min de lectura

El Jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, abreva en la causa que conduce Axel Kicillof. Hace un largo tiempo rompió con La Cámpora y trabaja para el 2027. En una entrevista con Bonaherencia por Infocielo Play, solicitó a su fuerza política que «acompañe el Presupuesto y las leyes que solicita el gobernador, dejénse de joder» clamó Secco.


“Nunca laburé tanto como estoy laburando para sostener el hambre que tengo en la ciudad, y todos los intendentes están iguales, contando las moneditas para ver qué se puede hacer”, afirmó el Alcalde de Ensenada y describió un poco más la compleja coyuntura: «El Gobernador está haciendo un esfuerzo tremendo, los intendentes nos estamos matando. Yo cuatripliqué la comida para la gente que no tiene laburo; quintupliqué los medicamentos para los jubilados, me estoy haciendo cargo de casi todos los jubilados del PAMI”.

MÁS HISTORIAS

Mariel Fernández inauguró la Plaza Santi en el barrio Franciscanos de Paso del Rey

FESIMUBO denuncia a un Intendente por precarización laboral y malversación de fondos

«El modelo de Mariel no es aplicable en la Provincia de Buenos Aires»

Te pueden interesar

El Presupuesto 2026 recortará las políticas de género en casi un 90%

Por Indymedia Argentina

«Cobramos sueldos de miseria pero si no fuera por los enfermeros la salud de Moreno sería un caos»

Un nuevo Pacto del coloniaje

Piden la detención de Spagnuolo por corrupción