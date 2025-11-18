El Jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, abreva en la causa que conduce Axel Kicillof. Hace un largo tiempo rompió con La Cámpora y trabaja para el 2027. En una entrevista con Bonaherencia por Infocielo Play, solicitó a su fuerza política que «acompañe el Presupuesto y las leyes que solicita el gobernador, dejénse de joder» clamó Secco.
“Nunca laburé tanto como estoy laburando para sostener el hambre que tengo en la ciudad, y todos los intendentes están iguales, contando las moneditas para ver qué se puede hacer”, afirmó el Alcalde de Ensenada y describió un poco más la compleja coyuntura: «El Gobernador está haciendo un esfuerzo tremendo, los intendentes nos estamos matando. Yo cuatripliqué la comida para la gente que no tiene laburo; quintupliqué los medicamentos para los jubilados, me estoy haciendo cargo de casi todos los jubilados del PAMI”.
