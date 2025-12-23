«Tornado», el campeón sueña por los pibes de Lomas de Casasco

Boxea, lucha, pelea, sueña con levantar un lugar de entrenamiento en su barriada.





La historia de «Tornado» comienza en canchas de fútbol. Esa práctica supo contenerlo pero la adrenalina estaba lejos de producir la mejor síntesis. Ese adolescente que correteaba por la Plaza Buján, entre ascenso y descenso, siente el corte en una de sus piernas. La herida inesperada y grande, tanto como el despertar por un llamado consciente.

Alguien le mostró el camino de la disciplina, un motor poderoso para su recuperación.







Bajó de peso, recuperó la articulación e ingresó en el cuadrilátero. Cristian Eduardo Romero triunfó, sintió la adrenalina apoderándose de su cuerpo.





La génesis de un «pibe del conurbano», campeón nacional y sudamericano, hijo de «La Cari de Casasco», el Edu o como lo bautizaron en su terruño «Tornado«, que pretende alcanzar un sueño: abrir un gimnasio para darle apoyo, acompañamiento, amistad, un norte tal vez, a los pibes de su barrio. (Alias: Romeroo2004

CBU:0000003100053607936290 / a nombre de Cristian Eduardo Romero)



