Trabajador municipal que prestaba servicios muere al caer del camión oficial

La fatalidad se conjuga en jornadas conmemorativas. Es tan secundario tal enfoque porque aleja la mirada de las condiciones y advertencias que son reales: camiones sin las medidad de seguridad, traslado de trabajadores /as en la caja que no cuida.



Según informa el colega Rodrigo Solórzano (Semanario Actualidad) en el día de ayer a las 18 horas, más precisamente en la curva de San Enrique (Reja Grande), un trabajador municipal cae del camión y muere por el impacto.



Producido el hecho, trágico, tremendo, que tuvo advertencias que no puede desconocer la Secretaria de Obras Públicas María Giménez, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Marcelo Cosme, sube un posteo donde ratifica que «se habían hecho las denuncias, incluso ante el Ministerio de Trabajo, que los compañeros /as no debían viajar en las cajas»:



La víctima es Matías Castillón, Legajo 22.595, de 34 años de edad (ingresó al Municipio en el año 2019, gestión Festa, militante del Movimiento Evita). Formaba parte de la cuadrilla que iba en el camión.



De tres fuentes gremiales hay coincidencia en la versión: el grupo realizaba una especie de mudanza (tal vez un acción particular) al momento de ocurrir la tragedia que enluta a Moreno. El único detalle del accidente es que «un colchón se desprende, golpea a Matías que pierde el equilibrio y cae al asfalto».



Lo que se puede ir reconstruyendo es que Matías prestaba servicios en el mantenimiento de los clubes del Torneo Evita, organización a cargo de Gonzalo Galeano. La fecha del fin de semana estaría suspendida. Será materia de investigación sumarial que «trabajo estaba realizando la víctima fatal», por orden de quien y para quien.

No hay hasta el momento ningún comunicado oficial respecto a la muerte en servicio de un trabajador muncipal.