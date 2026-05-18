Trabajadores mineros paralizan Bolivia y enfrentan al Gobierno



Miles de trabajadores mineros protagonizaron una masiva movilización en La Paz que paralizó gran parte de la ciudad y derivó en violentos enfrentamientos con la Policía cerca de la sede del Gobierno boliviano.



La protesta comenzó en El Alto y avanzó hacia el centro paceño con detonaciones de dinamita, petardos y bloqueos que interrumpieron el tránsito y obligaron al cierre de numerosos comercios.



Los manifestantes reclamaron al gobierno del presidente Rodrigo Paz una mayor provisión de combustible y explosivos para sostener la actividad minera, además del respeto a la institucionalidad de las cooperativas del sector.



La tensión aumentó cuando los mineros intentaron atravesar un cerco policial instalado cerca de la Casa Grande del Pueblo, donde se registraron choques con agentes antidisturbios durante más de dos horas.



La movilización minera se suma a las protestas de campesinos, maestros, transportistas y obreros que mantienen al gobierno boliviano en medio de una creciente crisis social y política.