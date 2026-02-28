

TEXTO GACETILLA OFICIAL –



Se equiparon 11 aulas con nuevo mobiliario e indumentaria para mas de 1400 estudiantes producidos por personas privadas de su libertad en unidades penitenciarias bonaerenses.



En el marco del retorno al ciclo escolar, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto a la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; docentes y directivos de escuelas, encabezó un acto de entrega de mobiliario escolar y guardapolvos destinados a fortalecer las condiciones de aprendizaje en el distrito.



Se otorgaron 165 sillas y 330 mesas escolares para equipar 11 aulas, además de 1.446 guardapolvos para estudiantes de escuelas primarias. Los insumos fueron fabricados en los polos industriales penitenciarios – Polo Industrial Textil de la Unidad 37 y el Polo Industrial de Mobiliario Escolar de la Unidad 57 – de la provincia, en el marco de una política que articula producción y sistema educativo.



Durante el acto, la jefa comunal afirmó que: “Trabajamos con mucho esfuerzo para mejorar la situación de las escuelas y lo seguimos haciendo porque sabemos que aún falta. Nos da satisfacción entregar estos mobiliarios y guardapolvos de tan buena calidad”.



Asimismo, Fernández, subrayó la articulación provincial: “Celebramos el compromiso del ministerio de educación de la provincia, como también la iniciativa del ministerio de justicia porque es importante hacernos cargo de los problemas, y en este sentido, los procesos productivos y educativos dentro de la cárcel son fundamentales. Esta entrega muestra que una política pública bien conducida da buenos resultados y que el Estado genera buenas cosas”.



En tal sentido, Terigi, señaló: “Moreno es uno de los distritos con mayor crecimiento demográfico de la provincia: tres de cada diez personas tienen menos de 15 años. Eso implica más escuelas, más aulas, más mobiliario y más guardapolvos. Y es nuestra responsabilidad acompañar ese crecimiento con políticas educativas concretas”.