“Trabajamos para que la temporada resista a las políticas económicas que destruyen el turismo local”

“A pesar de todas las dificultades que estamos atravesando, en la provincia de Buenos Aires trabajamos junto al sector privado y a todos los intendentes para que esta temporada resista y soporte las consecuencias de las políticas económicas del gobierno nacional”, afirmó ayer el gobernador Axel Kicillof al encabezar la primera Conferencia de Verano de 2026. Fue en el Golf Club de Villa Gesell, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el intendente local, Gustavo Barrera.



En ese marco, Kicillof destacó: “Aunque vemos que el Gobierno nacional festeja, hay una realidad que ya no se puede ocultar: mientras hay récord de viajes a Brasil y de ocupación en Punta del Este, se destruyen el turismo local, la industria y el consumo”. “En este contexto que atravesamos, con mucho esfuerzo y creatividad, ponemos a disposición los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para que todos y todas puedan disfrutar de las playas, las sierras y los destinos bonaerenses durante el verano”, agregó.



Desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 3,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 2,4% respecto al año anterior. Esta tendencia se acentuó durante los primeros días de enero, registrando un descenso del 6,2% en comparación al mismo período de la temporada pasada.



“A contramano de lo que está haciendo Milei, nosotros seguimos haciendo las obras que traerán más desarrollo a la región: en poco tiempo se iniciarán los trabajos en el tramo de la Ruta 11 que conecta a Mar de Ajó y Pinamar”, anunció el Gobernador y explicó: “Será una inversión de 100 millones de dólares que no se destinará a la especulación, sino a mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses y a generar más empleo y actividad”.



