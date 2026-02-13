Trabajo acelera su transformación digital para optimizar las respuestas

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Walter Correa, continúa con la transformación digital del Estado con la aprobación de la Resolución N° 32/2026 sobre presentaciones electrónicas. Esta normativa establece un nuevo marco para las presentaciones electrónicas, permitiendo avanzar en la digitalización de la totalidad de los trámites del organismo, como denuncias, conciliaciones, verificaciones, descargos y demás solicitudes.



Este avance implica un beneficio directo para las y los bonaerenses, quienes ya no dependerán netamente de la presencialidad o el soporte papel para gestionar sus trámites, ya sean trabajadores o empleadores.



La digitalización integral garantiza:





Agilidad: se eliminan traslados y tiempos de espera innecesarios.

Transparencia: cada presentación cuenta con trazabilidad digital, permitiendo un seguimiento preciso del estado del trámite en todo momento.

Validez Jurídica: las gestiones realizadas a través del Portal de Trabajo tienen el mismo valor y seguridad que las presentaciones físicas.



«Estamos consolidando un Estado cercano y eficiente que utiliza la tecnología para facilitarle la vida a quienes producen y trabajan en la Provincia», destacó al respecto el ministro Correa.



La medida continúa el camino iniciado con la integración del Domicilio Electrónico provincial a los procesos de notificación, al Portal de Trabajo como plataforma unificada y al sistema Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB) que posibilita la rúbrica digital, avanzando hacia una administración pública sin papeles.



La implementación será progresiva e irá incorporando gradualmente la totalidad de los trámites al entorno digital. A medida que avancen los desarrollos de estos servicios, tendrán su habilitación para realizarse en formato electrónico a distancia, salvo las excepciones previstas para garantizar la accesibilidad. La misma se podrá gestionar íntegramente desde el Portal de Trabajo en el sitio oficial del Ministerio de Trabajo –www.gba.gob.ar/trabajo-, dónde los usuarios podrán ingresar con su usuario personal para operar de manera segura y remota.



Los servicios ya habilitados son:





“Verificación Digital de Inspecciones” (Disposición N° 50/2026), conforme los procesos inspectivos dónde las actas de intimación especifiquen que los empleadores están obligados a presentar a través del servicio. “Certificado Ley N°10.490” (Disposición N° 53/2026), conforme al trámite para obtener el certificado por parte de los proveedores del estado de libre deuda laboral. “Centralización de la Documentación Laboral” (Disposición N° 54/2026), conforme al trámite para autorizar la centralización, como también el trámite para informar la centralización en otra jurisdicción, por parte de los empleadores.