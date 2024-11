Un caso de tuberculosis, se encienden alarmas mayores

De tres fuentes municipales que solicitan reserva (el temor a perder el empleo no es virtual), explican en off una situación particular que genera preocupación en el plantel de trabajadores /as. Lejos de pensar en premeditaciones sino más bien en una forma de sostener la acción estatal, se confirmó que un «trabajador» que estaba en atención al público en la Dirección de Adultos Mayores (NdR: esa estructura que depende de Desarrollo Comunitario se convertiría en Secretaria de Adultos Mayores) presentaba síntomas de una salud que debía observarse, precisamente en orden al cuidado y prevención.



De regreso a la tareas cotidianas, esta semana se confirmó como caso positivo de TBC (tuberculosis). Resulta prioritario e inmediato que «todas las personas que estuvieron en contacto con el paciente sean ubicadas para realizar un testeo».



La mejor política sanitaria es prevenir. Más que un ideal se trata de un NORTE a no perder de vista. Un segundo estadio para los /as trabajadores /as es admitir que los «cuidados» son necesarios porque componen lo que se puede llamar «seguridad, salud laboral, condiciones seguras de empleo». La cuestión exige más rigurosidad cuando «la política» está dirigida a nuestros /as Adultos /as Mayores.



En ese camino o sentido, para reducir los potenciales contagios y cuidar la salud, esta tarde a las 13 horas en la calle España 332 estarían citando a todos /as las /os trabajadores /as que estuvieron en contacto con el compañero municipal que resultó caso positivo de tuberculosis, enfermedad bacteriana que se transmite por el aire cuando la persona tose, estornuda o escupe.



Trataremos de ampliar la información si es que el área, Desarrollo Comunitario, considera que hay algo que debe comunicarse.