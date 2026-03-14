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sábado, 14 de marzo de 2026

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Un juez federal embargó al gobierno de Kicillof por más de 110 millones de dólares por un gran «sumidero de aportes cloacales»

sábado, 14 de marzo de 2026 2 min de lectura


La Justicia Federal de La Plata trabó un embargo por $157.164.287.201 contra la gobernación de Buenos Aires por demoras en ejecutar un proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada que impactan en el sistema del río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.


El juez federal Alberto Recondo calificó la contaminación en el sistema hídrico como «aberrante» y señaló que se trata «inequívocamente» de «un sumidero de desechos cloacales e industriales«. El embargo se mantendrá hasta que la Provincia inicie obras de saneamiento.


Según un informe de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (Uidet GA) de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, se trata de «un grado de contaminación aberrante de todo el sistema que ha sido convertido en un sumidero de aportes cloacales y desperdicios varios».


El magistrado señaló graves omisiones estatales que llevan más de veinte años, es decir que exceden largamente a la administración de Axel Kicillof. El inicio de las obras suspendidas estaba previsto para 2022, cuando la erogación necesaria representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.


La obra pendiente tiene un valor estimado de US$245.997.956,64, a ejecutar en tres años. El embargo corresponde a US$110.679.075,49 al cambio actual. Desde la Fiscalía de Estado bonaerense informaron que apelarán la decisión.


FUENTE: EL OBSERVADOR

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