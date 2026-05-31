Un senador quiere crear un registro oficial de ovnis

Un senador peronista de Entre Ríos se subió al furor mundial por los extraterrestres y propuso la creación de un registro oficial de ovnis.



El legislador Víctor Sanzberro presentó un proyecto para que los entrerrianos puedan dejar sentados sus avistamientos.



La idea de Sanzberro es crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA) para «recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados».



«Resulta una responsabilidad institucional proveer un marco ordenado y serio para que los ciudadanos y profesionales del aire y el agua puedan reportar avistamientos anómalos sin temor a la ridiculización», argumenta Sanzberro en su proyecto. En ese sentido, el PRFA contemplaría la reserva de identidad de los informantes «para evitar cualquier estigma».



El senador aclaró que el PRFA se realizaría con los recursos existentes y sin necesidad de financiamiento extra. Sanzberro también propone la creación de un consejo de expertos para estudiar los avistamientos.



FUENTE:LPO