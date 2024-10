«Una frialdad bárbara, no se hablaron, parecían chicos»

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que el reencuentro de este miércoles entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue frío y no tuvo diálogo.



«Una frialdad bárbara que se notaba», describió la referente de derechos humanos a distintas radios tras el acto que organizó su entidad y que convocó a los dos dirigentes en La Plata.



Según dijo, Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que se ubicaron en primera fila a su lado, «no se hablaron».



«Parecían chicos a veces, unos niños», ejemplificó Carlotto sobre el encuentro.



La ex presidenta y el gobernador participaron este miércoles del acto por los 47 aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo en el Teatro Argentino de La Plata.



Fue la primera vez que se veían tras la confirmación de la lista de la ex mandataria para conducir el Partido Justicialista (PJ), aspiración para que la que no cuenta con el respaldo público del gobernador.



«Ellos no se hablaron. Parecía una pareja en la que estaba ahí, y yo como vieja loca en el medio», dijo entre risas, y agregó: «Yo los respeté y creo que ellos se respetaron muchísimo. Disfrutaron».



Sostuvo que esa frialdad entre Cristina Kirchner y Kicillof es parte de la política.

«Personalmente los quiero y los aprecio a los dos muchísimo«, resaltó Carlotto.



Además, se refirió a que durante el evento se escucharon gritos de «Cristina Presidenta», lo que -según dijo- le molestó porque no era un acto político, sino de derechos humanos.



«Estábamos con el gobernador, que también hay una aspiración a que llegue a Presidente, y con Cristina, que en este momento no busca la Presidencia y está en otro tema, pero le gritaban ´Cristina Presidenta, Cristina Presidenta´», sostuvo Carlotto, y consideró esas expresiones como «inoportunas».



Y continuó: «Estaban en la provincia del gobernador en una fiesta de dolor, pero alegría de estar juntos. Me molestó un poquito eso. No estábamos para elegir candidatos políticos, sino para recordar lo que pasó y no vuelva a pasar».

