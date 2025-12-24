Una multitudinaria marcha popular rechazó el Proyecto San Jorge en Mendoza

Por COMECU (Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo) –



Un río de gente volvió a inundar las calles de la ciudad de Mendoza en un nuevo capítulo por la defensa del agua en nuestra provincia.



Reeditando la lucha en la que hace seis años atrás el pueblo mendocino recuperaba la ley 7722, ayer martes 23 de diciembre volvió a convocarse para rechazar el proyecto megaminero San Jorge Cobre Mendocino, cuya Declaración de Impacto Ambiental fue recientemente aprobado en la Legislatura provincial.



A partir de las 9:30 de la mañana vecinos y vecinas, asambleas, organizaciones y partidos políticos empezaron a congregarse en el KM 0 de la cuidad, para luego dar inicio a una enorme y enfervorizada marcha que con cánticos y consignas populares recorrió el centro. La pacífica pero enérgica movilización que protagonizaron personas de todas las edades fue creciendo con cada cuadra transitada, bajo la custodia de efectivos policiales sin identificación visible.



La marcha siguió su curso, pasando por el Polo Judicial, donde se desarrollaba una audiencia por la detención de los hermanos Facundo y Renzo Gollano, quienes aun permanecían presos luego de una violenta razia policial en una manifestación popular. En esos momentos el Tribunal resolvió la inmediata liberación de los militantes.



Finalmente, la movilización desembocó en una vallada Casa de Gobierno done el pueblo les recordó a las fuerzas políticas locales que no quiere contaminación minera y donde se entregó un petitorio para exigir, entre otros puntos, la derogación de las leyes que habilitan el desarrollo de San Jorge Cobre Mendocino en Uspallata.



Luego de la desconcentración en Casa de Gobierno se convocó a un ruidazo las 19 hs., donde una masiva movilización se llevó a cabo nuevamente en el centro mendocino. Allí la policía intento desarticular la manifestación, amenazando otra vez con más detenciones, pero se concretó ninguna.



El Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo estuvo presente con una transmisión especial del programa “Entre Mate y Mate”, donde se amplificaron las voces de esta jornada de lucha.