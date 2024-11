Una película que no barre la precarización municipal, más bien la expone en las calles

Esta mañana los carritos, con sus palas y escobas, no salieron a limpiar las callecitas de Moreno. Todo un símbolo de época ver esa capitalización estacionada en las oficinas de Bouchard, centro operativo del IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local). Ocurre que los /as trabajadores /as del ex Potenciar Trabajo ya no pueden subsistir con 78 mil pesos mensuales, cumpliendo tareas desde las 6 y hasta las 10 horas, los cinco días de la semana. Si el panorama es grave, todo se acentúa cuando el gobierno municipal deja de pagarles un plus de 80 mil pesos.



Solo un cálculo revela la precarizante explotación: en pasaje de colectivo el cooperativista utiliza 1000 de los 3000 pesos que obtiene por jornada.



Días atrás el gobierno de Mariel Fernández consolidó el escandaloso y millonario pago de mano de obra para levantar la basura, 175 mil millones de pesos de arranque para ocho años de contrato.

Los hombres y mujeres que barren las calles para que la gestión se luzca, que seguramente integran un movimiento u organización social: ¿pueden subsistir con los 78 mil pesos que financia el gobierno nacional? ¿Se desfinancia la administración local si son pasados a planta transitoria? ¿Por qué no se les pagó el plus que a comienzo de año prometió Mariel Fernández al decir, apertura de sesiones ordinarias, que no les soltaría la mano?

Hace muchos años un Secretario General dijo, a los gritos,«el laburo de los municipales no se toca». En el horizonte advertía que los planes sociales serían la mano de obra más barata, una precarización progresista que incluye dentro de la indigencia y pobreza.



Aquello es una realidad pero hoy nadie habla, gritar es una herejía. Todo se nota mucho.