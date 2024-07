«Una vergüenza que en plena era digital ninguna escuela de Moreno tenga internet»

Cumplió con su mandato como concejal y continúa ligado a la política, especialmente a la estructura educativa. Juan Fernández sostiene relación con autoridades educativas locales que le transmiten un suceso poco hablado y que tiene consecuencias diarias. En plena era de revolución tecnológica «ninguna escuela de Moreno cuenta con servicio de Internet», asegura Fernández que instala una inquietud para definir qué es una prioridad: «No se cuenta lo que da vergüenza contar, desde que empezó este ciclo lectivo ninguna escuela de Moreno tiene internet. Dar ese servicio a una escuela de mil estudiantes, tomo como ejemplo una escuela privada, eso sale 150 mil pesos mensuales. Se supone que el Estado al contratar en cantidad puede acceder a otro precio, supongamos 100 mil pesos mensuales, que si lo multiplicamos por 200 nos da unos veinte millones de pesos (mensuales). En la última Rendición de Cuentas una concejal mostró una cartulina denunciando que se habían pagado 28 millones de pesos en la contratación del artista Peteco Carabajal para inaugurar el Estudio de grabación municipal. No nos debemos preguntar qué es lo que se prioriza. En plena era digital que las escuelas no tengan Internet es una vergüenza. Son las cooperadoras que hacen un enorme esfuerzo o a través de colectas que hacen los propios docentes, lo que permite tener conectividad. Esta situación no puede ser contada por las autoridades directivas, tienen prohibido contarlo, lo que es increíble es que los gremios no lo hablen. Creo que el gobierno municipal podría utilizar 300 millones de pesos del Fondo Educativo para garantizar el servicio en todas las escuelas».

