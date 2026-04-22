Universidad de Moreno, compromiso Malvinas



Con el fin de mantener viva la memoria, la Secretaría de Extensión Universitaria presenta el martes 28, a las 18, «Fue en abril», obra de teatro con debate y reflexión. La pieza narra la historia de Alejandro Cuevas, vecino de Moreno, quien participó como personal civil en la Guerra del Atlántico Sur, a bordo del ARA «Isla de los Estados».



El elenco y equipo de producción forman parte del taller de teatro de la Sociedad Francesa de Moreno.



Dada la capacidad limitada de la sala, quienes deseen participar deben inscribirse completando el formulario en línea: https://tinyurl.com/Fueenabril.

📲 Más información: tinyurl.com/Agenda-24M



LA OBRA



FUE EN ABRIL es la historia de un héroe de Malvinas; su vida, sus ideas e ilusiones y la de su familia. En él tratamos de reflejar no solo lo que vivieron muchos de los que fueron a las islas, sino también como lo atravesaron sus seres queridos. Esta propuesta surgió íntegramente de nuestro teatro; escrita y dirigida por Federico Torres, con la asistencia de dirección de Alejandra Pupkiewicz y la escenografía y vestuario realizados por Mónica Recalde y Ana Grun. Tanto los actores que dan vida a esta obra, como el equipo de producción son participantes de nuestros talleres de teatro.



Hace aproximadamente un año, tuvimos la inquietud de realizar una obra que se vincule con la gesta de Malvinas, desde la cotidianeidad de la vida de una familia de Moreno. Buscábamos una mirada local, situada, que cuente las vivencias y pesares de vecinos de nuestra localidad. A raíz de esto, hicimos contacto, a través de una alumna de nuestro taller, con la familia Cuevas, específicamente con Silvia, quien nos contó la historia de su hermano Alejandro, quien participó como voluntario en la Guerra del Atlántico Sur y falleció cumpliendo tareas el 10 de mayo de 1982, a bordo del ARA Isla de los Estados.



En una extensa charla, Silvia nos narró todas las vivencias de ese entonces. Inspirados en esos relatos, el autor, escribió una ficción que no intenta ser un reflejo documental de la vida de Alejandro, sino contar una historia donde los personajes pueden ser integrantes de una familia atravezada por la guerra.



Fue en Abril nos cuenta que Alejandro estaba estudiando para Maquinista Naval, era civil, por lo tanto, participo voluntariamente de esta gesta, por convicción, orgulloso de su formación y con la certeza de cumplir con su deber, que era una causa justa y que su patria y su bandera lo necesitaban. Esto generó un gran revuelo familiar, su novia, sus padres, sus hermanas algunas a favor y otras no, atravesados por los miedos y las dudas que enfrentaban, en un contexto de incertidumbre y ocultamientos donde los posicionamientos sobre la guerra eran disímiles. Alejandro pese a todo, por su firme convicción y determinación se embarcó en el ARA Isla de los Estados, para realizar tareas de logística. Estaba haciendo el trabajo que amaba, para el cual se había preparado varios años y próximo a recibirse; con la convicción de defender su patria. El 10 de mayo de 1982 el barco en el que prestaba servicio Alejandro es atacado y hundido, solamente sobrevivieron 2 tripulantes. La noticia del “posible fallecimiento” desató un caos familiar, culpas, descreimiento, sensación de que podrían haber evitado que se embarcara, toda esa mezcla de sensaciones que cierran con la cruel confirmación del fallecimiento.



La obra se compone de 7 escenas, con una duración de 1 hora, donde tratamos de reflejar a través de las situaciones cotidianas la vida de su protagonista y su relación con su entorno familiar y laboral: la novia, su familia y sus compañeros de trabajo.



Es un entramado de situaciones en un contexto difícil de nuestra historia, donde las actuaciones, las imágenes que se proyectarán y la musicalización de la época harán emocionar a los espectadores.