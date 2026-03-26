UNM: convenio de gran importancia con la Provincia para realizar actividades de investigación



El pasado viernes 20 de marzo, la UNM suscribió un convenio para la asociación y funcionamiento del Instituto de Investigación y Estudios sobre Políticas Públicas con la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. El acuerdo fue llevado adelante por el rector UNM Alejandro Robba y el presidente de la CIC, Roberto Salvarezza, con el objetivo de desarrollar actividades conjuntas de investigación, formación y transferencia de conocimientos.



A partir de este convenio, el Instituto de Investigación y Estudios sobre Políticas Públicas (IIEPP) de la UNM es reconocido como un Centro Asociado de Múltiple Dependencia de la CIC. Este centro tendrá como tarea investigar, capacitar y formar recursos humanos, así como desarrollar actividades de vinculación y transferencia en el ámbito de las políticas públicas, promoviendo la generación y aplicación de saberes orientados al desarrollo regional.



Este acuerdo da continuidad a líneas de trabajo conjunto iniciadas en el 2024 entre ambas instituciones y permite continuar la articulación de las capacidades académicas e institucionales dentro de proyectos de interés común.



Luego de firma se realizó una recorrida por el Edificio de Laboratorios de la UNM y un encuentro con autoridades, docentes, investigadores e investigadores en formación, con el propósito de fortalecer los vínculos institucionales y académicos.



La articulación entre la UNM y la CIC permitirá consolidar nuevas líneas de investigación, promover la transferencia de conocimientos y contribuir a la formación de recursos humanos especializados en el análisis, desarrollo e implementación de políticas públicas.



Este convenio reafirma la importancia del trabajo interinstitucional y realza el valor estratégico de la producción científica para el desarrollo social y productivo de la región.



Compartimos la palabra del rector de la UNM, el presidente del CIC y de la secretaria de Ciencia y Tecnología UNM:



