UNM: «Tenemos un Centro de Estudiantes que no lucha, que está ausente»

A metros del mástil de la UNM colocan la mesita de difusión. Cada día visibilizan la presencia del MST que prepara las propuestas. A fines de mayo están previstas las elecciones del Centro de Estudiantes, «acto que debía realizarse el año pasado y fue suspendido de forma arbitraria por la actual conducción», denuncia Magui Fernández, estudiante de Diseño e Indumentaria en la UNM, cuadro político del MST en el Frente Independiente de Lucha Estudiantil (FILE) que presenta el contexto en el que se desarrolla la vida académica: «Nos atraviesa un recorte presupuestario porque todavía no hay una respuesta, por lo tanto el conflicto sigue abierto, y a su vez nos encuentra con una disputa en relación al atropello de la gestión municipal hacia la ESPUNM, que es una lucha que lleva años, con la usurpación del terreno por parte de la Intendenta que no solo no quiere devolverlo sino que en la marcha del 23 de abril estuvo con su brazo universitario que es el FEDUNM, organización que rompió los acuerdos porque nunca acordamos que encabece la Intendenta, incluso por el sentimiento que tiene ella por nuestra universidad y por la ESPUNM que lo ratifica el pasado 4 de mayo cuando alardea la construcción del Polo Educativo en la tierra de la ESPUNM. Por lo tanto es un contexto creemos que el Centro de Estudiantes debe estar a la altura de las circunstancias, que convoque a la lucha porque hace años que la UNM vive un desfinanciamiento, donde tenemos que elegir entre trabajar y estudiar, o en comprarse el apunte o el sándwich para comer, y ahora es peor con las políticas de Milei. Hace años que las propuestas de quienes conducen hoy el Centro de Estudiantes son las mismas, incluso la lista de Mariel (FEDUNM) es una ruptura de la actual conducción. Luchamos por un Centro de Estudiantes que se democrático y autónomo de cualquier poder».

