Vasectomía «sin bisturí» en la Maternidad Estela de Carlotto

La provincia de Buenos Aires ofrece, a través de su sistema de salud pública, la vasectomía sin bisturí (VSB), una técnica anticonceptiva masculina que es segura, sencilla y permanente.



Se trata de un procedimiento ambulatorio, con una eficacia del 99,5%, que se realiza sin anestesia general, sin bisturí y sin necesidad de estudios prequirúrgicos.



Un método rápido, seguro y gratuito



A diferencia de la vasectomía tradicional, la VSB no requiere quirófano: se hace en consultorios, con anestesia local y mínimas molestias para el paciente. “Cumple el mismo objetivo de bloqueo de espermatozoides pero, como no se usa quirófano, es un procedimiento sencillo, que no representa un costo para la salud pública”, explicó Gustavo Cavazzutti, jefe de Urología del Hospital San Martín de La Plata.



Participación masculina y acceso igualitario



Además de los beneficios médicos y logísticos, esta técnica forma parte de una política pública que busca ampliar derechos y promover la participación activa de los varones en los cuidados anticonceptivos. “La anticoncepción quedaba reservada al cuerpo de la mujer y está bueno equiparar la toma de decisiones”, sostuvo Mariano Marcovsky, responsable del programa de vasectomías en la maternidad Estela de Carlotto de Moreno.



Ambos urólogos se convirtieron en los primeros entrenadores del país en esta técnica, tras completar su formación en el marco de un convenio firmado con la organización internacional World Vasectomy Day (WVD). Desde ahora, podrán capacitar a otros profesionales bonaerenses, con el objetivo de ampliar el acceso a la práctica en hospitales públicos.



Actualmente, la vasectomía sin bisturí se realiza en siete establecimientos de la Provincia:





el Hospital San Martín de La Plata,

la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno,

el Hospital Petrona V. de Cordero de San Fernando,

el Hospital Presidente Perón de Avellaneda,

el Hospital Evita Pueblo de Berazategui,

el Hospital Dr. Alberto Balestrini de La Matanza

y el Hospital Gobernador Domingo Mercante de José C. Paz.



