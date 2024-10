Vecinos de Unquillo buscan frenar proyecto inmobiliario que pone en riesgo el monte nativo

En Córdoba las organizaciones vecinales llevan adelante la defensa del bosque nativo impidiendo el avance de un proyecto inmobiliario en Unquillo.



Mientras tanto, la justicia admitió la apelación presentada por la Asamblea del Monte de Unquillo contra el proyecto inmobiliario El Montecito, luego del rechazo al amparo, por ende la causa no está cerrada. La abogada de la asamblea, Rocío Loza Serra, explicó que “la sentencia es tan arbitraria y contradictoria que eran muchos los argumentos para apelar en 48 horas”.



“Esto es importante porque implica que la sentencia no está firme. Esto es muy importante como mensaje también para el municipio y para la comunidad en general. La sentencia no está firme, la decisión judicial de rechazar el amparo no está firme, por lo tanto existe todavía esta causa en trámite así como existe también las causas penales en trámites”, agregó en diálogo con FM Nexo.



Mientras tanto, la asamblea espera el desarrollo de los acontecimientos y también accionan para que el Concejo Deliberante de Unquillo responda al pedido de la banca del vecino para tratar el tema en sesión. “Es justamente para poder comunicar esta situación porque si no después queda en los entredichos. Es la vía que corresponde después si no hay directo en serie de acusaciones cruzadas”, opinó.



“Siempre hemos hecho todo por las vías y los canales formales y el municipio, lo que ha hecho a lo largo de todo este tiempo en las distintas cuestiones ha sido lavarse las manos primero con acusaciones o con la provincia”, reclamó.