«Villarruel es la síntesis de la unidad nacional, lo que necesita el pueblo argentino»

La Libertad Avanza celebra la distancia irreconciliable entre su líder y la Vicepresidenta de la Nación. Victoria Villarruel puede acepta el rechazo programado porque la instala desde este año 2026. Por eso escribe «esquelas» que anuncian, bien entre líneas, el fin del actual proceso pero siendo ella una figura pública que, a lo largo de su mandato, desafió al Presidente Milei.



Soledad Pantano, conductora de la agrupación política La 180, estuvo muy atenta a la última publicación en X de Victoria Villarruel en la que rechaza «el alineamiento de Argentina con Estados Unidos, sin dejar de cuestionar la política exterior que abraza al gigante llamado China» y como si reprodujera una Tercera Posición «propone industria nacional y producción nacional».



«Yo veo que hay un reclamo en los territorios de que sea ella«, expone como idea Soledad Pantano. añadiendo pizca al tiempo por venir: «Cuando ella quiera saldrá a decirlo, como hizo en un montón de cosas. Victoria Villarruel es la síntesis, puede sacarse una foto con un gobernador, sin importar el color político, porque tiene claro que para sacar al país de donde está hay que hacerlo desde la unidad, respetando el trabajo y la producción nacional».



