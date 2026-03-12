Villarruel: «Que los senadores donen el aumento salarial al hospital Gutiérrez»

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sugirió que los senadores donen el aumento salarial derivado de las paritarias a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el marco de un convenio firmado con esa institución.



A través de un mensaje publicado en redes sociales, Villarruel aclaró: «A los operadores malintencionados, como Vicepresidenta no soy senador y no decido cuánto cobran. Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos pagan. Eso lo deciden ellos».



Jugando a las diferencias, roles y niveles, Victoria Villarruel dejó su propuesta: «“Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que firmamos un convenio”