Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 12 de marzo de 2026

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Villarruel: «Que los senadores donen el aumento salarial al hospital Gutiérrez»

jueves, 12 de marzo de 2026 1 min de lectura

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sugirió que los senadores donen el aumento salarial derivado de las paritarias a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el marco de un convenio firmado con esa institución.


A través de un mensaje publicado en redes sociales, Villarruel aclaró: «A los operadores malintencionados, como Vicepresidenta no soy senador y no decido cuánto cobran. Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos pagan. Eso lo deciden ellos».


Jugando a las diferencias, roles y niveles, Victoria Villarruel dejó su propuesta: «“Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que firmamos un convenio”

MÁS HISTORIAS

La inflación de febrero fue 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre

Mariel abre su local partidario en Capital Federal para gobernar la Provincia

Milei obliga a FATE que pague los sueldos a los trabajadores

Te pueden interesar

Primaria N° 19: ¿Directora desplazada? investigación administrativa en curso

Escuelas vulnerables: se llevaron hasta el timbre

Basurales y abandono en el predio de la VII Brigada Aérea, Cuartel V

«Si no democratizamos una propuesta popular no hay manera de ganarle a la ultra derecha»