Volver a tener trabajo, frenar la motosierra Milei



De pronto la Argentina quedó conectada por ollas populares, cortes de rutas y puentes, asambleas a lo largo y ancho del país.



La anunciada política libertaria de concluir con planes asistenciales ingresó en la fase final: Volver al Trabajo, heredero del Potenciar Trabajo, tenía una vida útil preestablecida de dos años y todo termina en abril. Un millón de personas que percibían 78 mil pesos mensuales obtienen la oferta de aprovechar los nuevos cursos de oficios y la capacitación profesional, para los cuales se les otorgan vouchers de acceso.



Vico Burgos y Jorge Nuñez, militantes del MST en el Frente de Izquierda, estuvieron protagonizando la protesta, que cubrió todo el país, el pasado día martes. En diálogo con Desalambrar se refirieron al plan de Milei que avanza con liquidar las conquistas de los movimientos sociales. Sobre el plan que desaparece, la insultante suma de 78 mil pesos mensuales, resulta de valor porque permite comprar dos garrafas, mantener los comedores y afrontar la demanda porque el hambre es un crimen.



Convencidos que el modelo actual se orienta al precipicio, hablan de discutir un programa que «verdaderamente» reparta el trabajo y la riqueza.



Dejan un concepto que es materia de debate, ¿la izquierda debe unir fuerza con otros sectores del campo popular, que por supuesto incluye al peronismo, para acceder al poder y derrotar a la ultra derecha?



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



