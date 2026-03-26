Voraz incendio en Francisco Álvarez

Varias dotaciones de bomberos trabajan en la localidad de Francisco Álvarez por el incendio de un depósito de pintura. Hay gran operativo en la zona y la columna de humo se observa a kilómetros del lugar.

El voraz incendio se desató en el depósito ubicado sobre la Avenida Ramón Falcón y Chilecito, las cuales ya fueron cortadas de forma preventiva para que las 25 dotaciones de bomberos puedan trabajar.

Los vecinos se autoevacuaron ante el peligro por el material inflamable, debido a que dentro del lugar se acoplan químicos, solventes, pinturas, membranas y demás productos tóxicos.

Hay alarma en la zona debido al intenso humo negro que cubre todo el barrio, motivo por el cual se cerraron diversas instituciones de la zona.

«Estabamos observando unos trabajadores que están haciendo una parte nueva, estaban soldando, saltó una chispa, no pudieron controlar el fuego y dieron alarma que se estaba prendiendo fuego», contó Joel, un trabajador de una fábrica lindera al depósito.

Daiana Anadon, secretaria de Ambiente de Moreno, habló con TN y explicó que se trata de un depósito y que no hay producción en el lugar: “Es un espacio de logística y acopio. Tenía todas las habilitaciones y aptitud ambiental”.

“Es muy feo lo que estamos pasando. Es impresionante el humo que hay”, advirtió un vecino que vive a una cuadra del lugar.

Además de los bomberos, también trabajan en la zona médicos, ambulancias. La fiscalía de turno, también de Moreno, investiga las causas del siniestro.

El hecho se produce el día después del incendio en el depósito de garrafas en Merlo, que dejó dos heridos de gravedad en terapia intensiva.

Tren Sarmiento interrumpido

El ramal Moreno-Mercedes se encuentra interrumpido “para facilitar el trabajo de los bomberos sobre la zona de vías” por incendio en el depósito.