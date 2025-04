«Voy a demostrar que el padre de dos hijas es víctima de una falsa denuncia y un Estado que falla»

La Dra. Verónica Senucian logró que Matías Villanueva, recupere su libertad y no sea extraditado a Paraguay por el supuesto delito de «secuestro de sus hijas» cuando tenía el comparendo de la Justicia de ese país que «convalidó el regreso a Argentina. La abogada considera en primer lugar «la falla es del Estado» e inmediatamente explica que «la madre de las niñas pudo haber expuesto en su país que no quería regresar a la Argentina con sus hijas, que tenía diferencias con su pareja pero no solo no lo hizo sino que firmó un documento en el que se compromete a volver al país, autorizando a las niñas a regresar preservando el interés superior».

Matías Villanueva regresa solo a su país, debía retomar su trabajo y no contaba con dinero para quedarse en Paraguay. Realiza aquí la denuncia y aguarda que salga el exhorto. Los días pasaron y la preocupación del padre fue total. Viaja a Paraguay y traer a sus niñas. La madre lo denuncia por «secuestro de menores», acusación que la Dra. Senucian está en condiciones de rebatir en la justicia y demostrar que todo es FALSO.

Lo cierto es que Villanueva es privado de su libertad porque Interpol había cursado un ALERTA ROJA. Estuvo detenido 50 días.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: