«Voy a pelear por la Intendencia y Sergio Massa puede ser el próximo Presidente de la Nación»

El líder del Frente Renovador en General Rodríguez es un hombre cargado de experiencia. En su hoja de ruta posee cinco mandatos como concejal y, por decisión natural, vive en el domicilio de siempre porque es un dirigente de «barrio». El apellido Maslowski es presente en la política rodriguense (un hijo y una hija integran el bloque legislativo de Fuerza Patria). Carmelo sostiene un trabajo diario, de hecho el local del FR se encuentra a metros de la oficina de ANSES.



Allí recibe a Desalambrar y brinda una entrevista en la que «recorre el pasado y presente del peronismo». Por ese andarivel hay estaciones en las que Maslowski baja la velocidad y quita vértigo a los conatos internos que existen entre las grandes facciones, admitiendo el ex concejal que a ese campo de lodo no ingresa el Frente Renovador porque es «un partido» que integra coaliciones y frentes.



Con mucho respeto e igual convicción traza críticas constructivas a la administración de Mauro García en relación a la presencia del Estado en los barrios, lo que se puede leer como un abandono en los barrios, un vértice que, por arquitectura de gestión, es el que debería estar más cubierto por ser un gobierno local de mucha militancia.



Sin dudas y convencido, Carmelo Maslowski presentó sus aspiraciones para disputar la Intendencia de General Rodríguez en 2027 y pronosticó lo que algunos /as desean, que la tercera sea la vencida: Sergio Massa, la unidad y el próximo Presidente de Argentina.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



