Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

viernes, 6 de febrero de 2026

Vuelve la Peatonal Moreno para toda la comunidad

miércoles, 4 de febrero de 2026 2 min de lectura

Será el sábado 7 de febrero, de 18 a 23 horas, con feria de emprendedoras y emprendedores, patio gastronómico, artistas callejeros y espectáculos en vivo.


El Municipio de Moreno realizará la primera edición 2026 de la «Peatonal Moreno», sobre la Av. Mitre y Camilli, este sábado 7 de febrero, de 18 a 23 horas, para que la comunidad pueda disfrutar de un espacio de recreación y esparcimiento.


La Peatonal Moreno constituye un punto de encuentro turístico para vecinas y vecinos morenenses y de otras localidades, con artistas callejeros, feria de emprendedoras y emprendedores, patio gastronómico y espectáculos en vivo.


La programación incluye la presentación del Circo Ricota, la compañía Pura Sangre con su espectáculo de baile «La Criollada» y música en vivo a cargo de Los del Remanso, Valentina Vitale y Sebastián Ruiz. La jornada cerrará con la actuación del grupo Palo y a la Bolsa.


El patio gastronómico ofrecerá comidas y bebidas a precios accesibles, que completan la propuesta de recreación y esparcimiento para las familias.


Con esta iniciativa, el Gobierno local reafirma su compromiso de promover el bienestar de la comunidad, así como de fortalecer y fomentar el turismo local.

