Walter Correa y una acción urgente: llama a los dueños de FATE y a los trabajadores



El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, confirmó que este mediodía la cartera a su cargo convocará a una audiencia con los empresarios de la firma FATE y con los trabajadores del sector, luego de que estos últimos fueran informalmente notificados, en la madrugada de hoy, del cierre definitivo de la planta ubicada en el municipio de San Fernando.



En declaraciones radiales, el funcionario explicó que ya se encuentra en la planta Sergio Sánchez, coordinador de la Región III de la cartera laboral, quien está actuando de oficio y ultimando los detalles para concretar la reunión entre los representantes de la empresa y los trabajadores.



“Esta es una realidad a la que nos llevó el presidente Milei: en este caso, un ataque certero a la industria nacional, en el marco de un proceso de industricidio. Lo primero que hay que manifestar es nuestra solidaridad con esos compañeros y compañeras que hoy pierden su fuente de trabajo”, expresó Correa.



Y concluyó: “Esto que estamos haciendo, poniéndonos a disposición de los trabajadores y trabajadoras, el artículo 20 de la supuesta modernización laboral lo anula, porque le saca la potestad a las provincias argentinas de inspeccionar y verificar, violando así la Constitución nacional”.