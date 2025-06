Zoom nacional y definiciones del FR: «Si se rompe vamos solos»

El tiempo no para y el juego político que construye sentido afronta una línea de determinaciones. Cada sector muestra la carta con la que mejor se identifica. Nada Sin Cristina es La Cámpora. Con Axel es el Futuro, el oficialismos gobernante en la Provincia. Massa es unidad, el Frente Revovador.



En las últimas 48 horas los portales de noticias reprodujeron el alumbramiento del acuerdo entre La Cámpora y el FR, un frente llamado Peronismo.



Pero lo interesante tuvo lugar ayer cuando la fuerza que conduce el ex Ministro de Economía y ex candidato a Presidente de la Nación, se convocó a un zoom de carácter nacional, primer dato a ser leído en clave de territorialidad porque participaron más de 400 dirigentes /as.



El primer punto refiere a la conformación de un Frente, no desde la consigna sino desde lo jurídico y político. Muchos medios tomaron como nuevo el Frente Peronista, pero en el zoom se pudo desarrollar el sentido conceptual que supera la reivindicación. La conversación digital, lenguaje y territorio, su impronta y construcción, plataforma que debe arribar a Peronismo o Milei.



Segundo vértice que expresa la voluntad de unidad. A los intendentes del Frente Renovador su líder les pidió que «piensen como incorporar en sus listas al kirchnerismo y al Movimiento Derecho al Futuro» para dar el ejemplo. Otra observación de relieve, el kirchnerismo es más que La Cámpora o dicho de otra manera La Cámpora es una parte del kirchnerismo.



En ese zoom, Massa reconoció como lógica la intención de Kicillof de querer ordenar la campaña, a tal punto que desde el FR proponen que Axel presente el primer candidato a diputado nacional y las cabezas de lista de las secciones más importante, advirtiendo que el MDF no tiene muchas figuras destacadísimas para liderar dos elecciones «nacionalizadas».

Como el cierre de alianzas, listas y campaña, ese paquete está a la vuelta de la esquina, quedó configurado el escenario. Propuestas con foco en capacitacion laboral, seguridad, pymes, y eje en el interior en los productores agropecuarios, todo pensando con contenido digital simple.

Si la ansiada unidad no llega o bien se rompe la propuesta de unidad, la pregunta de un Intendente del FR tuvo una respuesta de Sergio Massa: «Jugamos solos».



Aquí yace un acertijo, ¿la unidad que propone el FR queda ceñida a que haya acuerdo entre La Cámpora, entiéndase Cristina, y el MDF de Kicillof?



Con perspectiva histórica pero sin desconocer el futuro que va más veloz que el presente, Massa bromeó con una frase que reconoce el lenguaje y el territorio digital como el nuevo escenario de la disputa política: «El peronismo será militante digital y 2.0 o no será nada».