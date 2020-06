0 shares







MIRKO GARCÍA A HORAS DEL MAYOR AISLAMIENTO OBLIGATORIO –

Que llueva café o bolsones con algo fresco, además de fideos, arroz, aceite y puré de tomates. Ojalá que no haya jubilados en las calles céntricas pidiendo que el horario vaya más allá de las 15 horas. Ojalá que el agua no apague el fuego de las ollas y que la distribución muestre equidad.

Mirko García concejal de Fuerza de Acción Peronista (FAP) en Juntos por el Cambio, evalúa causas de hoy y consecuencias posibles si el hambre cobra una mayor naturaleza: «Una cosa es lo que uno puede analizar desde estar recorriendo diariamente el territorio y otra son los deseos, ojalá esto se lleve con normalidad, pero la realidad indica que es muy difícil, encontrarse encerrados en sus casas y en muchos casos con suma precariedad, con 3-4 criaturas y con hambre. Yo creo que estamos ante una situación muy difícil, muy complicada y pendiendo de un hilo que el humor social morenense se va degastando, entonces yo digo que hay que extremar todos los recursos y creo que en Moreno tendría que llover la comida, el Estado Nacional le tiene que dar a distritos como el nuestro en carácter de urgente, socorrer de todas las maneras posibles, pero no solo con alimentos secos hay que generar mecanismos para, y lo tengo que decir con mucha tristeza, hay mucha gente que hace tiempo no consume un pedazo de carne, entonces esta realidad nos está golpeando duramente. Uno termina al fin del día, llega a su hogar y se siente con mucha tristeza porque tiene una calefacción, un plato de comida caliente, pero estamos viendo que en muchos hogares morenenses eso no está sucediendo. Ver a los hijos pequeños de nuestro querido Moreno en esta situación es lamentable«.

AUDIO 1

La ayuda alimentaria que en estos cien días que recibió el municipio, ¿ha sido administrada en términos equitativos, simétricos, sin diferencias, sin uso de la política?

Veo que hay actos solidarios en muchos lugares, pero también genera muchas mezquindades. Acá hay dos factores que pueden suceder, lo que está mandando el Estado Nacional es poco o se está repartiendo en una forma que no es equitativa, y no lo hablo como un hombre de FAP porque no hemos recibido casi nada, nos estamos rebuscando como organización política con donaciones, con ayuda de algunos gremios. La verdad yo quiero ser muy respetuoso, pero hay que hacer un llamado de atención, claramente el humor social morenense está muy sensible, es muy triste ver a familias, compañeras que vienen y dicen “podés conseguir algo” y nosotros estamos yendo a esos lugares, tratamos de ayudar pero lo que nosotros hacemos como espacio político es muy poco. Acá tiene que llegar la comida, yo sé que el Estado Nacional hace un esfuerzo y quizás el Estado municipal también, ahora hay que ver cómo eso realmente se capitaliza de forma correcta. Lo vuelvo a decir, o lo que manda el Estado Nacional no alcanza o se está repartiendo de una forma que no es equitativa, que no es la correcta.

AUDIO 2

Volvamos al humor social, cansado, desgastado y con más necesidades urgentes

Qué es lo que hace un padre cuando escucha a sus hijos que dicen “tengo hambre” y uno es capaz de hacer cualquier cosa. Yo creo que hay muchos dirigentes que deberíamos salir de una zona de confort, empezar a levantar la voz, si este es el momento crítico y tenemos que tener a la gente en las casas de cada uno, que sea con la panza llena, porque yo se lo digo y con esto no quiero despertar malestar, es muy difícil para un padre y madre escuchar que sus hijos tienen hambre y tienen que quedarse en su casa, es casi imposible. Entonces que llueva la comida en Moreno, por favor.

Coincido con usted, en estos días recorriendo unos puntos de Moreno el nivel de movimiento no tiene que ver con familias que tienen ganas de salir son búsqueda de subsistencia, hay que estar alerta sobre el despliegue policial y el código en la mano, eso me preocupa

Hay irresponsables en todos lados, puede ser que algunos irresponsables no quieran quedarse en la casa, pero la mayoría, alguien tiene que salir a cortar el pasto, tiene que salir a colocar una membrana porque tienen que comer, piensen un segundo que tengamos que quedarnos en nuestras casas y que nuestros hijos digan que tienen hambre o nuestro nietos, estamos en una situación muy delicada donde las medidas que se implementen tendrán que ser rigurosamente controlada, porque este pueblo morenese tiene pandemia, cuarentena, hambre, tristeza y ¿encima represión? Eso no tiene que llegar.