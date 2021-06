DESDE EL FRENTE DE TODOS MÁS DE DIEZ MIL PERSONAS MARCHARÁN MAÑANA –

Una estructura social que integra, acompaña y defiende la propuesta política que sacó al macrismo del poder.

Luego de idas y vueltas, de cartas pidiendo una reunión urgente con el Ministerio de Desarrollo Social y de no conseguir respuesta alguna, el Colectivo de Paritaria Social y Popular organiza una movilización en reclamo de medidas de integrales urgentes que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

Diego Chan, militante de La Barriada, compartió su descontento ante esta medida: “Queremos pensar soluciones en conjunto con el gobierno. Nosotros no queremos salir a la calle, porque esto atenta contra el sistema de salud contra nuestros propios compañeros, nos ponemos en riesgo todos, podemos contagiarnos. No creemos que salir a la calle sea una buena opción pero la verdad es que ya no tenemos más recursos. Mandamos cartas pidiendo una reunión, publicamos en redes, hablamos con los medios de comunicación y si la reunión no se concreta, no nos queda otra que mostrarle que somos un montón los que queremos proponer y solucionar problemas para poder generar puestos de trabajo real”.

Si bien por parte del gobierno hubo respuesta, se programó una reunión que luego fue cancelada sin fecha de reprogramación. “Nosotros ya no podemos esperar más, esa es la realidad. Los compañeros y compañeras no la están pasando bien, la pobreza que hay ya no se puede sostener. Nosotros tenemos propuestas y ganas de colaborar, de hacer un trabajo en conjunto. Yo creo que desde el Gobierno hay voluntad, pero necesitamos velocidad en las respuestas, no podemos seguir esperando. Somos parte del Frente de Todos, nos concebimos y entendemos así, tenemos compañeros dentro que son parte del gobierno, pero entendemos que hay cosas a las que no le están encontrando la vuelta. Yo no creo que esto sea fácil pero está claro que les toca a ellos poder resolverlo y no la están haciendo”, aseguró Diego.

La movilización que se desarrollará mañana, donde concentrarán entre 10 y 15 mil trabajadores y trabajadoras, a las 10 horas en Plaza Constitución y marcharán hasta el Obelisco, cerrando allí con un breve acto, parece no tener marcha atrás. “Esto es solo para mostrarle a los compañeros que tienen funciones en el Ministerio de Desarrollo hoy que necesitamos respuesta.”

Planes integrales que contribuyan a la activación de la economía de quienes más están padeciendo los golpes tras cuatro años de macrismo y ya casi dos años de pandemia, son los principales objetivos a conseguir.

Diego Chan remarcó un lineamiento de posibles soluciones que contribuirían al mejoramiento de programas como el Potenciar Trabajo: “Nosotros tenemos unidades productivas y emprendimientos, que con el Potenciar Trabajo nos ayudaría. Existe la figura de ente ejecutor que es lo que nos permitiría tener el capital inicial para estos emprendimientos. Nosotros pertenecemos a un encuentro de casi 30 organizaciones y tenemos desde recicladores, recolectores urbanos, panaderías, cooperativas de construcciones, textiles. Lo que necesitamos es capital para el material inicial, para poder producir o para algunas máquinas que necesitamos renovar, para ampliar la capacidad. Sería ideal que el Estado le compre a las cooperativas nuestras, que compren lo que nosotros producimos, para poder seguir produciendo y generar empleo real. El tema es que todo tiene que ser motorizado por el Estado”.

A su vez, Diego agregó que otra salida a esta situación que pone en jaque a quienes menos accesos tienen es capacitar para trabajar la tierra: “Lo que proponemos son las huertas urbanas en cada barrio. Que las semillas nos las dé el gobierno con el plan Pro Huerta, lo cual es totalmente viable. Para que se nos facilite el acceso a los alimentos y a la producción, y que nuestros compañeros con huertas urbanas puedan vender lo que producen. Si está ayudado por un Potenciar Trabajo, las semillas las da el Gobierno, cuentan con un capital inicial y después pueden vender en la feria, ayudando a quienes compran con la tarjeta ALIMENTAR, ahí se cierra un plan súper amplio donde todos se benefician”.

“Nosotros creemos que tiene que haber un Estado presente, que solucione con estrategias reales la generación de empleo para poder hacer que los compañeros y compañeras puedan salir de la pobreza, hay que trabajar para la movilidad ascendente. La economía popular tiene que generar riquezas, no repartir pobreza. La ambición de la economía popular no es comer solamente, porque comer es un derecho que tiene garantizar el Estado. Queremos que los compañeros puedan comprarse un celular, un aire, un auto, que tengan acceso a eso, no que les alcance solo para comer” compartió Diego.

En el transcurso del día de hoy se define el acompañamiento por parte la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) ante esta medida de reclamo a desarrollarse mañana. “Creemos que la UTEP nos va a apoyar con la medida porque si es el Sindicato de la Economía Popular y los trabajadores de la economía popular les están diciendo que no tienen para comer, creo que no van a tener muchas opciones más que apoyar” afirmó.

Por otra parte, Diego aclaró que con esto no solo se buscar soluciones rápidas, sino que también van en busca de concretar un plan a mediano y largo plazo para la situación económica, “Nos preocupa que todavía no se haya planteado un norte, que no haya un plan a largo plazo para poder salir de esta crisis económica, nos pone ansiosos que no haya claridad, que no haya planes. Con la velocidad con la que se viene vacunando creemos que en breve ya podríamos hablar de una normalidad relativa, y todavía no hay pasos a seguir o ideas definidas para continuar adelante y resolver esta situación que cada vez se pone peor. Confiamos en Alberto Fernández, confiamos en Cristina Fernández, pero necesitamos velocidad en las repuestas porque los problemas son urgentes. Necesitamos planes integrales y una respuesta inmediata desde el gobierno”.