Denuncia al Director del Hospital: «El Dr. Emmanuel Álvarez encubre a violentos y a acosadores»

LO AFIRMA EL DR. PABLO RAFFA, DIRECTOR DE LA UPA 12 –

A pocos minutos de publicarse la nota en Desalambrar de su desplazamiento como Director de la Unidad de Pronta Atención 12 (Cuartel V), el Dr. Pablo Raffa pidió un espacio no solo para desmentir las acusaciones sobre violencia institucional y de género que habría en su contra sino para denunciar que en verdad se trata de maniobra del Director Ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Dr. Emmanuel Álvarez, a quien lo hace responsable de encubrir situaciones de violencia y acoso laboral.

Raffa, que hace dos décadas trabaja para la salud pública en el Hospital de Moreno, que integra una organización social, aseguró tener las pruebas y estar dispuesto a presentarse en la justicia. El cuadro de enorme complejidad institucional tiene un dato saliente: la Provincia de Buenos Aires notificó oficialmente al Dr. Pablo Raffa que continúa como Director de la UPA 12, mientras que de forma extraoficial Álvarez le informó que lo había desplazado:

Pediste un derecho a réplica a partir de la entrevista que realizamos con el Secretario General de ATE Moreno, Walter Cravero, donde afirma que por denuncias de violencia institucional y de género, el Dr. Álvarez tomó la decisión de separarte del cargo de Director de la UPA 12, ¿qué tenés para responder?

Punto número 1, no fui removido de mi cargo por lo tanto la noticia es falsa. De hecho en el día de ayer, 18 de noviembre, me llegó desde el Ministerio (de Salud de la Provincia de Buenos Aires) mi designación formal como Director de UPA 12, cargo al que había gestionado. Para ello debí renunciar a acceder a mi planta permanente que había concursado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Reitero que de entrada, y tengo pruebas para demostrarlo, es una noticia falsa porque lo que se está diciendo no es real. Hasta el momento no tengo ninguna notificación formal, las notas que está dirigidas al Dr. Álvarez (Director Ejecutivo del Hospital de Moreno), me las comentó él de palabra. Reitero, no recibí ninguna notificación formal ni derecho a réplica. Lo que hemos tenido es una persecución laboral, institucional, y los que estamos siendo víctimas somos el equipo directivo de la UPA que estamos trabajando desde el inicio de la pandemia, que nos bancamos un año y medio, que atendimos más de 1300 personas en la UPA y hoy, por algunas notas que se hicieron, vaya a saber con qué sentido, porque en la entrevista hasta Walter Cravero (Secretario General de ATE Moreno) dice que no están dirigidas directamente a la dirección, con lo cual me hace ruido porque insisto yo no fui notificado formalmente de nada, por el contrario, en el día de ayer fui notificado de mi designación formal como Director de la UPA 12 y el Hospital Modular 5 de Cuartel V.

Hablaste con el Dr. Álvarez, porque el Secretario General de ATE dijo que las notas de denuncias fueron dirigidas a su persona, incluso hubo una asamblea en la que participa el Dr. Álvarez y ahí él decide te separaba del cargo como Director de la UPA y el Hospital Modular

La asamblea se genera cuando el Dr. Emmanuel Álvarez nos manda a una brigada sanitaria al Impenetrable (Provincia de Chaco). Nosotros somos parte de un movimiento popular que hace éstas intervenciones en el territorio, pero en este caso el Dr. Álvarez fue muy insistente para mandarme a ese lugar donde hicimos asistencia sanitaria a personas que tienen mucha necesidad, que es algo que hacemos con mucho amor y corazón, pero en este caso se utilizó para alejarnos del foco de conflicto y, viendo toda esta situación, fue intencionalmente para organizar ésto que lo hacen muy pocas personas que no tienen argumentos. Nosotros no somos violentos, no somos maltratadores, nosotros respetamos e intervenimos ante los casos de violencia…

Perdón Pablo, cuando decís el foco de conflicto, ¿a qué te referís?

A estas acusaciones falsas que se nos están haciendo. Que casualidad que esta falsedad sale a la luz cuando nosotros estamos en el Impenetrable de Chaco y no tenemos posibilidad de defendernos.

AUDIO 1 RAFFA

Dijiste que son pocas las personas que organizaron esta falsa denuncia

Así es, son muy pocas las personas y son aquellas a las que nosotros hemos cuestionado por nota ante hechos de violencia hacia sus propios compañeros de la institución, y hoy nos responden de la manera que están acostumbrados ha hacerlo, de manera violenta. Nos acusan a nosotros de eso que son ellos, y en este caso encubridores de violentos como lo está haciendo el Dr. Emmanuel Álvarez.

¿Emanuel Álvarez (Director Ejecutivo del Hospital de Moreno), es encubridor de violentos?

Emanuel Álvarez está encubriendo situaciones de violencia que ocurren dentro de la UPA y no son hechos de parte de la Dirección porque nosotros tenemos la conciencia muy tranquila. Alcanza con leer las notas, a las que no he tenido acceso, pero estoy seguro que no hay ningún argumento para acusarnos de algo tan terrible (NdR: violencia institucional y de género).

DR. PABLO RAFFA (en la izquierda de la foto)

Cuando señalás que hay una persecución al equipo directivo de la UPA, ¿quién o quiénes la estarían llevándola a cabo?

No lo sé porque no tengo ninguna notificación formal de nada, lo que tengo son conjeturas pero lo concreto es que no están actuando de una forma legal, que es la que corresponde. A mí no se me notificó de ninguna suspensión, se hizo en medio de una asamblea convocada por muy pocas personas, donde el foco de conflicto era acusaciones falsas e incendiar esas acusaciones para ver de qué manera podían moverme de la Dirección de la UPA 12. No sé todavía cuál es el sentido y el objetivo, lo que te puedo decir que nosotros si estamos trabajando para que en el menor tiempo posible funcione allí un hospital acorde a las necesidades que tiene la gente en Cuartel V. No entendemos el por qué de nuestra remoción y el por qué de tanta violencia y agresión hacia nosotros. Yo fui practicando en la carrera de medicina y lo hice en el Hospital de Moreno. Hace más de veinte años que estoy ahí, cada persona me conoce, tengo un nombre y un prestigio dentro del Hospital, dentro de la zona, dentro de Cuartel V como para que ahora yo tenga que soportar que se me acuse falsamente y que se difunda una noticia falsa como la que expresó Walter Cravero…

Pero estás diciendo que te separaron del cargo, y lo decidió el Dr. Álvarez en una asamblea donde vos no estabas presente. En esta nota afirmás que el Director del Hospital de Moreno, que es quien designa al Director de la UPA y el Hospital Modular, es encubridor de violentos, eso es grave

Si es muy grave. Nosotros estamos haciendo todo por vía judicial, tengo abogados que están atendiendo el tema porque es una situación grave y nosotros estamos dispuestos a exponer todo públicamente, porque tengo la conciencia tranquila y las manos limpias porque no somos maltratadores, no maltratamos a nadie, de hecho Walter Cravero tiene dos familiares que no estoy seguro que sean delegados formalmente, pero ambos tienen notas por violencia y creo que eso evidentemente molestó, porque son personas que se manejan con esos códigos y por lo tanto, la respuesta que uno puede esperar es violenta.

AUDIO 2 PABLO RAFFA

DR. EMMANUEL ALVAREZ / DIRECTOR EJECUTIVO HOSPITAL DE MORENO

¿La maniobra entonces lo tiene al Director del Hospital como parte de la misma?

Estando nosotros en la Provincia del Chaco se hace la asamblea, no para luchar por ningún derecho de ningún trabajador sino el de agredir al personal de Dirección, una agresión puntual hacia mi persona, con una absoluta carencia de argumentos y sin que yo haya tenido la posibilidad de hablar o de decir o defenderme. Creo que las condenas, sin que una persona se pueda defender quedaron en la Santa Inquisición, de ahí para adelante todos tenemos derecho a defendernos. Esta situación me angustia muchísimo, atendí a un montón de personas, incluso a familiares del Hospital, prestando un servicio pero además prestando un oído y escuchar, tratando de ser empático y humano ante distintas situaciones que han ocurrido en la UPA.

Vos te enterás que te sacaron de la Dirección de la UPA en el tiempo en que el Dr. Álvarez te sugirió ir al Impenetrable…

Ni siquiera me enteré por él, incluso en donde estábamos teníamos teléfono, por lo tanto podíamos comunicarnos. No hubo ni siquiera un llamado para avisarnos de lo que estaba pasando, para tener la posibilidad de volver y defendernos, esto fue todo armado mientras nosotros estábamos en El Impenetrable, fue armado todo a nuestras espaldas con un nivel de agresión verbal, política e institucional que todavía nos cuesta trabajo entender el porqué. Después de una semana de mucho trabajo llegamos un domingo a la noche y nos enteramos que el lunes se había armado una asamblea y tuve miedo de exponerme a esa situación y me pedí un parte de enfermo. No fui esos días para ver qué estaba pasando. Al viernes siguiente tuvimos una reunión con el Dr. Emanuel Álvarez en el Hospital de Moreno, una reunión donde estaban los otros dos directores (asociados). Se me dice que las denuncias no son graves, pero que hay una que puede llegar a tener algún tipo de trasfondo pero es algo que se cae por su propio peso, no me compromete en absoluto, pero la decisión de él (Dr. Álvarez) de haberme removido del cargo fue porque no me tenía más confianza. Todavía no encuentro una explicación porque no recibí ninguna notificación forma sobre cuál es mi situación.

AUDIO 3 PABLO RAFFA

Estás diciendo algo importante respecto a la falacia de la noticia, porque tiene la declaración del Secretario General de ATE quien afirmó que el director del Hospital tomó la decisión de desplazarte, y vos lo confirmás

Me lo comunica el viernes de manera informal. Le pido por favor que lo formalice porque necesito llevar esto a la justicia porque lo que se está cometiendo es una terrible injusticia. Nosotros queremos que se aclaren las cosas, públicamente y judicialmente. Yo estoy suspendido de forma verbal, incluso se tornó tan cínica la cosa que el día viernes me notifico que fui ratificado como Director de la UPA 12. Tengo muchos testigos que al día siguiente de nuestro viaje al Chaco, el Dr. Emanuel Álvarez fue hasta la UPA a pedir notas sobre cualquier cosa que se le pueda atribuir al equipo de dirección y eso fue lo que generó una serie de notas que son carentes de contenido y argumentos…

Vos pertenecés, al igual que el Dr. Álvarez, del Movimiento Popular La Dignidad

No se llama más La Dignidad, es un movimiento popular que se fragmentó, ahora se llama Movimiento Popular Nuestra América..

Bueno, entonces los dos están en ese movimiento

A partir de esta situación decidí separarme, porque lo que está pasando lo siento como una traición porque esperaba el diálogo y no a la violencia institucional, laboral y política de este tipo. A partir de esto decimos abrirnos de la organización porque no compartimos la forma de construcción, no vamos a aceptar que siga encubriendo a violentos y a acosadores.

AUDIO 4 PABLO RAFFA