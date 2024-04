Hacía un cordón sobre Avenida de Mayo. Aplaudía el lento paso de las columnas que marchaban hacia Plaza de Mayo. Víctor De Gennaro, emblemático dirigente sindical, acepta la entrevista para dejar un mensaje fundante de lo que debe hacerse: «Claramente acá no hay joda, no hay atajo, basta de juntarse para decir lo que no queremos, hay que construir la sociedad libre que necesitamos y que permita que el pueblo sea protagonista. Hay que radicalizar la democracia que se tiene que defender de manera revolucionaria. Ese el proceso que viene, el pueblo no delega más y nosotros tenemos que estar donde estamos, en el colectivo. Es impresionante la crisis dirigencial, la falta de un campo que dispute una estrategia de poder se manifiesta, pero también se expresa un 24 de enero con los trabajadores, 8 de marzo con las mujeres, el 24 de marzo que fue impresionante y este 23 de abril, esta marcha. El pueblo está, quiere encontrar el camino, hace falta que los dirigentes piensen seriamente de cómo se ponen a la altura del deseo del pueblo. Estamos ante una pulseada ¿o es la disolución nacional con la muerte o un colectivo capaz de defender la vida?»

