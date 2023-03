El relato se derrumba, también el Jardín 922

El ciclo 2023 comenzó bajo la norma de parche mentiroso, insoportable, sin memoria. Las madres y padres del Jardín N° 922 (Moreno Sur) sabían desde el año pasado que las grietas en toda la estructura de mampostería «era un riesgo imposible de ocultar».

En todo el verano la «intervención de infraestructura de Consejo Escolar» navegó en papeles y actas que las autoridades del servicio público de Nivel Inicial enviaron, como corresponde. Pero las clases limitadas debían arrancar bajo la responsabilidad de Inspectores /as y la verticalidad – obediencia debida.

Ayer los /as niños /as, tenían en sus manos las cartulinas que transmiten el mensaje de los derechos que el gobierno, provincial y municipal, no solo no respetan sino que son los responsables.

El relato se derrumba, el Jardín 922 también. Como la obra es estructural el plazo previsto sería un año o doce meses. En ese mientras tanto la «continuidad pedagógica» se brinda con el retiro de las actividades en la Primaria N° 40.

El viernes a las 9 horas la comunidad marcha a las puertas del Consejo Escolar de Moreno, ese edificio que tiene un mural de Sandra y Rubén que abraza a quienes luchan e interpela a quienes gobiernan.