Elecciones 2023: «Ganamos y sacamos a todas las mafias»

En el pasado inmediato caminó, realizó la campaña de medio término, se propuso renovar alternativas y expresó Basta Mariel como estandarte. Asentada en el Concejo Deliberante, la Dra. Florencia Asseff mostró una carta interesante cuando el oficialismo aprueba el Presupuesto de este año. Habló de las reales políticas de la economía popular que tiene un gobierno municipal que la pregona y propone: «Lo primero que dije es el crecimiento presupuestario del IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local) en más de un 160 por ciento, pero no se ve reflejado en las políticas públicas para el desarrollo que por supuesto tiene varias aristas. Una de ellas es la economía popular, personas que quedaron fuera del mercado laboral y deben reinsertarse de alguna forma. En Moreno la política en ese sentido son las ferias para que pueden vender productos artesanales o manufacturados y, siguiendo el Presupuesto 2023 del gobierno, mirando los datos que el propio oficialismo destaca a modo de rendición de cuentas del año 2022, la verdad que los números o logros de la economía popular son paupérrimos y no se condicen con el tremendo aumento presupuestario. Por eso me pregunto, ¿realmente le importa la economía popular al gobierno de Mariel Fernández o solo es una política de subsistencia?»

Filosóficamente la economía popular está concebida para disputar el mercado laboral, público y privado, no proyecta licuarse en el mundo formal del empleo sino fortalecerse como actor de la nueva economía y formas de empleo. Pregunto entonces, ¿qué ves del desarrollo de esa economía en tres años de mandato de Mariel?

Es interesante el planteo porque en el recinto de sesiones, Presupuesto 2023, el concejal Emmanuel Fernández (Movimiento Evita) dijo que la economía popular siempre debe ser financiada por el Estado, una visión de perpetuidad, las personas que están inmersas en ese modelo no salen nunca del mismo. Un modelo sostenido, controlado y financiado por el Estado, algo que no comparto y digo que la economía popular debe asemejarse a la economía formal en cuanto a derechos, beneficios y obligaciones. Si te ponés a pensar podés preguntarte ¿quiénes son los que definen cómo es y quiénes ingresan a la economía popular? En Moreno todo está bajo el monopolio del IMDEL, y pregunto ¿no es un negocio político de este gobierno de Mariel Fernández?

Ahí tenemos un ejemplo próximo, los /as trabajadores /as municipales, economía formal, perciben salarios que viven entre los límites fronterizos de la indigencia y pobreza

Mirá, lo que es triste y casi trágico que un trabajador municipal formal sienta que para percibir algo más deba pertenecer a esa economía popular. Es el mundo del revés, un trabajador no puede optar por la precarización.

Es particular y notable que analizamos políticas que remiten a la definición que pesa en el cuerpo del PRO, la derecha, pero en Moreno es un gobierno del campo popular

Solo algo para no olvidar, los fondos que administra un gobierno provienen del aporte de vecinos /as, de los contribuyentes, de comerciantes y empresarios. El dinero público no es de Mariel Fernández ni de ningún gobierno. Hay prioridades que no se cumplen, la primera se llama SEGURIDAD, el TRABAJO, mejorar en la CALIDAD de los servicios municipales, que no sean un maquillaje. Si me preguntás a mí considero que el gobierno de Mariel viene fracasando porque con todos los recursos que recibió no pudo responder a las expectativas de los morenenses. Incluso parece que el gobierno local no pertenece a la misma coalición que dirige los destinos de este país, algo que es ridículo.

En qué o a dónde quedó aquel Basta Mariel

En el Concejo Deliberante lo hicimos ante varios proyectos irregulares y casi ilegales, iniciativas que con esas características fueron sancionadas por el oficialismo del Frente de Todos. Recién hable de los recursos millonarios que recibió el Municipio de Moreno y estoy convencida que las soluciones profundas no están, que se asfalta o se mejora a la vista y si caminamos hacia adentro de cada barrio todo sigue igual o peor. En este 2023 vamos a trabajar como siempre lo hicimos y hacemos, y creemos que estamos ante una oportunidad única para ganar la intendencia, aplicar nuestra visión asentada en el trabajo, la educación, seguridad y calidad en la prestación de los servicios que son indelegables…

Por qué decís que 2023 es una oportunidad única para ustedes

Porque la sociedad de Moreno está cansada y quiere algo distinto. Quiere trabajo y no un Estado que subsidia todo. Quiere soñar y pensar en un progreso real, no quiere subsistir. La sociedad está cansada de la dirigencia que no da respuestas y que utiliza herramientas sociales solo para hacer política partidaria. Nuestra fuerza JUNTOS viene a ofrecer a esa amplia mayoría de la sociedad que está cansada un proyecto real de trabajo, educación, seguridad, orden y progreso.

En ese análisis, ¿es Aníbal Asseff el gran candidato? ¿Creen ganar porque hay una fractura del peronismo?

Sobre lo último de la pregunta, lo que sucede arriba con la coalición gobernante es notorio y permanente. En lo local el gobierno de Mariel Fernández ha mostrado agresividad hacia ciertos sectores del peronismo, dejando afuera a muchos actores. Creo que eso puede ayudarnos pero no dependemos exclusivamente de ese factor sino que tenemos que reafirmar el compromiso de aquellos que siempre nos acompañaros, convocar y seducir a aquellos /as vecinos /as que están cansados /as de vivir en la emergencia, en la inseguridad, en el no progreso, a ellos /as les decimos que los vamos a representar con firmeza, respeto, responsabilidad y que sepan que con coraje vamos a enfrentar y sacar a las mafias enquistadas en el territorio y que utilizan a la gente para sostener su aparato político que es terrible.

¿El Movimiento Evita responde a esa definición que estás dando?

Sin lugar a dudas es la representación en Moreno.