8M: el gobierno de Milei desmanteló el programa 1000 días

El Programa Mil días, Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, sancionada por unanimidad en ambas Cámaras de Congreso y votada el mismo día que la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020. Profesionales de la salud denunciaron que el programa no cumple los objetivos de la ley. Asimismo, apuntaron que el plan se redujo a una prestación de Anses que no llega a todas las madres en estado de vulnerabilidad y que las fórmulas de leche para niños y niñas prematuros no se están brindando con continuidad en los hospitales públicos.



La Ley N° 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud Durante el Embarazo y la Primera Infancia fue sancionada por unanimidad en el Congreso Nacional en diciembre de 2020 y reglamentada en agosto de 2021. La ley fue diseñada para fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y de niñas y niños en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos del Estado Nacional en materia de salud pública y derechos humanos. El objetivo de la ley es disminuir la mortalidad materna e infantil, reducir la malnutrición y la desnutrición, proteger los vínculos afectivos tempranos para un adecuado desarrollo físico y emocional, prevenir la violencia y promover la salud de manera integral. Esta ley establece como prioridad la intervención en el embarazo y hasta los 3 años de vida-periodo caracterizado como los 1000 días, siendo el curso de vida en el que ocurre la mayor aceleración del crecimiento, la más intensa adquisición de las funciones progresivas e integradas, y la generación de las bases para el desarrollo y la autonomía.



En la cuarta edición de La cocina de los cuidados, el informe de Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que el plan 1000 Días perdió integralidad y se recortaron la entrega de insumos como gammaglobulina, medicamentos para hipertensión, paracetamol, hierro, leche de fórmula: todos fármacos para cuidados durante el embarazo y el primer año del binomio madre-niñx en las provincias. Asimismo que “las acciones de coordinación e integralidad cerraron 2024 con 0% de ejecución”.



Según el informe, el programa Mil días no cumple con la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia y el plan, que integraba diversas áreas para garantizar los primeros cuidados a madres e hijxs, se disolvió. En este marco, se descontinuó la «etiqueta presupuestaria específica” en el Presupuesto público, marca que identificó y ponderó la inversión del Estado Nacional en el cuidado integral de la población objetivo de la Ley considerando a esta herramienta útil tanto para el análisis como para el monitoreo del Plan.



FUENTE: EL DESTAPE