Atacaron a Karina Milei en Corrientes

“Una nueva agresión a los militantes de La Libertad Avanza (LLA) se registró en el cierre de campaña de Corrientes. Un grupo de personas irrumpieron violentamente en la caminata de LLA con una vieja práctica de la política de generar incidentes y escudarse con niños y mujeres en la primera fila”, manifestó el partido en un comunicado.



Tras el episodio, Menem también salió a expresarse en sus redes sociales y sentenció que “no hay término medio. Tenemos dos caminos: avanzar en el camino que hemos emprendido, o dejar el país en manos de los inadaptados de siempre”.



La caravana que integraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada este jueves en la provincia de Corrientes después de una serie de incidentes que se registraron durante esa actividad de campaña.



El armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, atribuyó los escraches a dirigentes libertarios en varios puntos del país a la “desesperación” kirchnerista.



“Los ataques en Junín el lunes, Lomas de Zamora ayer, y la UBA y Corrientes hoy, no hacen más que confirmar la desesperación kirchnerista porque saben que se les terminan todos los curros. A 10 días de las elecciones bonaerenses saben que el territorio del que hicieron su mayor Kueva les va a decir en las urnas”, vaticinó Pareja desde sus redes sociales.