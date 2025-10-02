Correa: “El peronismo se prepara para una nueva victoria del pueblo trabajador”

En el marco del Plenario Regional de la CGT realizado en el Sindicato de Barraqueros en Avellaneda, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, destacó la importancia del acompañamiento popular al gobernador Axel Kicillof y puso en valor el rol de las organizaciones sindicales frente al difícil contexto económico nacional.



El encuentro contó con la presencia del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el candidato a diputado nacional Hugo Moyano; el secretario general de la CGT Avellaneda-Lanús, Sergio Jerez; dirigentes de distintos sindicatos y una gran cantidad de compañeros y compañeras.



“Lo que vivimos el 7 de septiembre con la victoria de Axel Kicillof fue un empuje enorme para lo que se viene el 26 de octubre. Fue una doble victoria: la de un pueblo trabajador que por cuarta vez consecutiva confía en este proyecto en las urnas, y la victoria estratégica que nos marca el rumbo y despeja las dudas”, afirmó Correa.



En ese sentido, subrayó la centralidad de la gestión bonaerense en la defensa del trabajo y la industria:

“Acá los compañeros y las compañeras están firmes, sosteniendo la producción, los puestos de trabajo y nuestros derechos. Mucho tiene que ver el compromiso de las organizaciones sindicales, de todo el gabinete de Axel y de cada funcionario y funcionaria que, junto al pueblo, resiste y sostiene”.



El ministro señaló también la difícil coyuntura nacional: «Estamos entrando en una etapa compleja: terminan las suspensiones y las vacaciones y empieza un proceso de cierres y despidos. Y ahí estamos, como Provincia, haciéndonos cargo de lo que el Gobierno Nacional no hace, con los compañeros y las compañeras haciendo todo lo posible para sostener a los trabajadores”.



Asimismo, Correa defendió la democracia sindical y la participación popular: «La democracia que nosotros defendemos es la peronista: la que debate, la que discute, la que escucha la voz de cada compañero y compañera. Esa es la que se vive en la provincia de Buenos Aires”.



Por último, el ministro expresó un repudio contundente a la doble vara de la Justicia frente a dirigentes políticos con vínculos con el narcotráfico: “No tienen vergüenza. Hoy reprimen a jubilados y jubiladas, pero no hay justicia para quienes tienen probados vínculos con el narcotráfico. Es un repudio total y absoluto como bonaerense. José Luis Espert no tendría que ser candidato: vimos como un diputado fue separado de la Cámara por una discusión con su esposa, pero este señor, con vínculos demostrados con el narcotráfico, todavía sigue ocupando una banca”.