«Democracia, paz y peronismo, ese es el otro camino»

«Ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerza en el peronismo y afuera del peronismo”, mientras la militancia cantaba “para Axel la conducción”.



Fueron los comicios mas “transparentes y limpios de la historia de la Provincia”, aseguró el hombre que se puso al frente del movimiento.



Kicillof reconoció a la ex presidenta Cristina Kirchner, de quien dijo que fue “injustamente condenada y debería estar en el escenario” del búnker de Fuerza Patria.



“Veníamos a demostrar que había otro camino posible y a construir otra alternativa, este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”, expresó. Kicillof le advirtió al Gobierno que deberá “rectificar el rumbo” y aseguró que «no se puede gobernar más con odio, con maltrato y con insultos”.



“Lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia. Quería decir que no entendimos nada. Venimos de una enorme decepción a nivel nacional de nuestro propio gobierno”, recordó.



Tras enumerar los ataques a los “discapacitados, las universidades, la ciencia y la cultura”, entre otros sectores, le pidió a Milei que tenga el “coraje y la valentía” de reunirse con él, al recordarle que conduce el distrito donde “vive el 40 por ciento” de la población del país.







“Las urnas dejaron muy en claro que no se le puede quitar los recursos que le corresponden a las provincias de la Argentina y a nuestra provincia de Buenos Aires. No son de este gobernador, de este gobierno sino de este pueblo que hoy lo reclamó en las urnas”, apuntó.



“Llegamos hasta acá y ganamos sin utilizar el insulto o el lenguaje de odio que quieren imponer como moda hoy y obligarnos a adoptar. Cuando uno tiene razón no hace falta gritar, insultar o faltarle el respeto a nadie. Las urnas hablaron”, sentenció.



“Llegamos hasta acá y ganamos sin estafar a nadie. De la misma manera le digo a Milei: ‘el pueblo te dio una orden, no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. ¡Escuchá al pueblo, goberná para el pueblo!’”, le reclamó.



“Yo sé que algunos piensan o especulan con que este triunfo es para desestabilizar o desequilibrar la economía. Lo vengo advirtiendo hace mucho tiempo. Los que están desestabilizando y desequilibrando la economía no están en este escenario y esta capital. Están en el Gobierno nacional”, aclaró.



Para finalizar, Kicillof aseguró que con la “elección fabulosa” de Fuerza Patria en las legislativas del distrito “queda confirmado en Argentina que hay otro camino y hoy” empezaron “a recorrerlo” con “democracia, paz y peronismo”.