Desde la Provincia afirman que «todo funciona con normalidad»

ELECCIONES 2025 –

El Jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco expresó «estamos teniendo una jornada con total tranquilidad, empezaron a llegar los electores y hemos visto que todo funciona correctamente. Incluso muchos referentes de la oposición han destacado la normalidad. Estamos muy tranquilos, vamos a seguir monitoreando durante todo el día con la Junta Electoral, con la policía de la provincia de Buenos Aires y con el Correo Argentino».



Por su parte del Ministro de Seguridad Javier Alonso sostuvo desde el Comando Unificado que «estamos llevando adelante la primera elección organizada por la provincia de Buenos Aires y en ese sentido quiero destacar el trabajo que ha hecho nuestra policía, las fuerzas federales de seguridad, el correo argentino y los delegados electorales. Tenemos 5.300 efectivos de las fuerzas federales, de la policía federal argentina, de la gendarmería y de prefectura, colaborando con este proceso en la mayoría en las escuelas del conurbano, y también estamos en comunicación con los coordinadores del Ministerio de Seguridad de la Nación que fueron responsables de coordinar el operativo de las fuerzas policiales».