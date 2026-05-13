“El gobierno de extrema derecha de Milei excluyó a las y los trabajadores de las plataformas de la legislación laboral”



El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, defendió hoy la potestad de los gobiernos provinciales para ejercer el poder de policía laboral, y en línea con un reciente fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el caso “Rappi”, consideró que los proyectos de ley que se motorizan tanto en la Legislatura provincial como en la Cámara de Diputados de la Nación para regular el trabajo por medio de plataformas, son “herramientas para brindar protección y dignidad a miles de trabajadores que deliberadamente fueron excluidos de la ley de pseudo modernización laboral sancionada recientemente”.



Correa fue el orador central de una jornada desarrollada en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en el centro porteño, convocada bajo el título de Mesa de Diálogo “Trabajo en Plataformas: Estado, Empresas y Derecho y moderada por el Coordinador Ejecutivo del Consejo Bonaerense del Trabajo, Gustavo Mariani. Una discusión de ese tiempo a la luz del precedente Rappi”, de la que participaron funcionarios provinciales y municipales, legisladores, representantes de organizaciones sindicales y de centros de estudios especializados, entre otros actores.



“Este espacio sirve para resaltar que el gobierno de extrema derecha del presidente Milei excluyó a las y los trabajadores de las plataformas de la legislación laboral, dejándolos sin un marco de derecho”, afirmó Correa, quien remarcó que “desde la Provincia, teniendo en cuenta que viene participando de la discusión en la OIT sobre los trabajadores de plataformas, absorbimos las recomendaciones de la OIT y fuimos configurando un proyecto de ley”. “Lo que buscamos es que estos compañeros y compañeros de las plataformas, que no tienen ningún tipo de derecho, es sostener y mantener un piso de derechos para estas trabajadoras y trabajadores”, completó.



Otros disertantes fueron la jefa de Gabinete del Ministerio, Cecilia Cecchini, el subsecretario de Inspección, Mariano Salomón, la asesora de la Unidad Ministro en la cartera laboral, Lilia María Alonso, el diputado nacional Hugo Moyano (h) y Juan Manuel Ottaviano, abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e investigador del centro Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD) de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM).



Se trató de un espacio de intercambio y reflexión orientado a abordar los desafíos actuales que plantea el trabajo por medio de plataformas digitales, en la búsqueda de consensos que permitan avanzar hacia marcos regulatorios y de fiscalización adecuados por parte del Estado, la determinación de las responsabilidades empresariales y la proyección de los derechos laborales en estos nuevos entornos productivos.



El mes pasado, la Suprema Corte provincial confirmó sendos fallos del Tribunal de Trabajo Nº2 de La Plata respecto de la imposición de multas por parte de la cartera laboral a dos empresas de plataformas.



Ese precedente corporizó un decidido espaldarazo judicial al poder de policía del ministerio de Trabajo y a su facultad de interpretar normas jurídicas, cuando las autonomías provinciales son cuestionadas de modo flagrante por el Gobierno nacional a través de la reciente reforma laboral.



El fallo de la Corte consolidó la potestad estatal de fiscalización, la intervención de la autoridad administrativa laboral y la aplicación del régimen laboral, constituyendo un hito relevante para la definición de la naturaleza jurídica de estos vínculos.



Es de destacar que la temática del trabajo por medio de plataformas también será un tópico de discusión y análisis durante el Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, que con la asistencia de participantes vinculados al mundo laboral, tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata los días 28 y 29 del corriente.