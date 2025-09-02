El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro consideró que el fallo del juez Alejandro Maraniello que ordenó la prohibición de publicar audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es un “mamarracho jurídico”, en tanto que acusó al Gobierno de Javier Milei de “elegir callar a los periodistas antes que dar explicaciones por las denuncias de corrupción” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“El fallo del juez Maraniello es un ataque brutal a la libertad de expresión y un mamarracho jurídico”, expresó el legislador opositor.
Y agregó: “Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno”.
“Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?”, siguió.
“¿Y quién firma esta censura? Un juez denunciado por abuso sexual, acoso laboral y maltrato en el Consejo de la Magistratura. Este es el Juez que decide qué puede o no puede publicar la prensa en Argentina”, advirtió el diputado opositor.
Según consideró Ferraro, “el gobierno de Milei elige callar a los periodistas antes que dar explicaciones por las denuncias de corrupción”.
“Pero la censura y los aprietes no tapan la mugre, solo la multiplican. Democracia es libertad de prensa y expresión. La censura previa la usan los autoritarios o los que tienen miedo a la verdad. En este caso son las dos cosas”, remató.
FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS
