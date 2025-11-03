El nuevo Gabinete de Milei

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión junto al nuevo Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. Con la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y la incorporación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete; de Pablo Quirno como canciller; y de Diego “El Colo” Santilli, en el Ministerio del Interior, el mandatario dio inicio al segundo tramo de la gestión.



Según supo la agencia Noticias Argentinas, durante el intercambio que duró poco más de una hora cuarenta, se debatió la agenda legislativa del mes, con especial dedicación en el Presupuesto 2026.



Al término, Manuel Adorni, en traje de jefe de Gabinete aseguró que se trató de “una reunión espectacular”, y reveló que el jefe de Estado planteó los principales lineamientos de la segunda etapa de la gestión.



“Las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos”, detalló en declaraciones a Radio Nacional.



Tras la reunión, Diego Santilli y Martín Menem desfilaron por el primer piso de Casa Rosada rumbo a los despachos que tiene el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem. El flamante ministro del Interior habló de una nueva convocatoria a gobernadores peronistas, y remarcó su “capacidad de diálogo”.



“Si vamos a hablar de bajar impuestos, de apoyar un Pacto de Mayo que tiene que ver para el futuro los argentinos, estamos de acuerdo. No descarto nada, pero hay una visión hacia donde tenemos que ir”, enfatizó ante la prensa acreditada.

