«El nuevo sistema fortalece la democracia porque no hay robo de boletas y se elige libremente»

ELECCIONES 2025 –



En el territorio que vive y conoce. Daniel Chávez, concejal de La Libertad Avanza en este domingo luminoso, sin nubarrones a la vista y elecciones nacionales en marcha.

«Tengo que decir que todo comenzó muy bien porque se cubrieron rápidamente todas las autoridades de mesa ya que hubo más concurrencia que en la elección de septiembre, lo menciono porque a las 8:30 la mayoría de las mesas ya estaban en condiciones de iniciar», todo un dato que aporta Chávez en relación a las garantías del debido proceso.



¿Qué se registra de la Boleta Única de Papel?



Que es un sistema ágil y proyecta que será un día tranquilo. Si bien la gente tiene dudas, tanto los presidentes de mesa como los fiscales de cada frente ayudan a resolverlas. Hay un buen clima de elección, esto fortalece a la democracia porque no hay robo de boletas, acá no hay aparato político y la gente elige libremente.