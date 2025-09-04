El Senado volteó el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad

El Senado volteó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual garantiza derechos esenciales. Se aprobó también la modificación de la Ley de DNU. El Gobierno está en su momento de mayor debilidad, y la sesión es un termómetro de la crisis política del oficialismo.



La Ley de Emergencia en Discapacidad quedó restituida. Se trata de un resultado *producto de la persistente y valiente movilización de las personas con discapacidad, familiares, y organizaciones* que acompañaron desde el primer momento.



La normativa declara el estado de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderse por un año. Además, modifica las pensiones no contributivas, actualiza los aranceles y las compensaciones económicas, entre otros aspectos.



La ratificación ocurre en medio del escándalo por los audios del ex abogado de Milei y ex director de la ANDis que hablan de un esquema de coimas organizado por Karina Milei. Algo de un cinismo mayúsculo mientras desde el Gobierno se recortaba la Agencia responsable de la asistencia a las personas con discapacidad.



FUENTE: IZQUIERDA DIARIO