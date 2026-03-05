El Teatro Leopoldo Marechal inicia la Temporada 2026

GACETILLA OFICIAL –



El Municipio presenta la cartelera de marzo del Teatro “Leopoldo Marechal”, que dará inicio a la Temporada 2026 con una programación variada que incluye cine, teatro, danza y música en vivo. Como es habitual, las entradas son gratuitas y podrán retirarse una hora antes de cada función en Asconapé 85, Moreno Centro.



La apertura será el viernes 6 de marzo, a las 20:30 horas, con la proyección de la película “La Muerte de un comediante”. El film narra la historia de Juan Debré, quien dedicó su vida a interpretar a un héroe en una popular serie de televisión. Tras ser diagnosticado con una enfermedad terminal, huye a Bruselas y se involucra en un conflicto que le dará la oportunidad de convertirse en un héroe real.



El sábado 7, a las 21 horas, se presentará la obra de teatro “La misma”. La puesta propone historias cruzadas de seis mujeres en un vaivén íntimo con el barrio, impregnado de identidad y memoria. Cada una expone sus cicatrices y revive relatos e historias que, al final, terminan siendo la misma.



La agenda continuará el viernes 13, a las 21 horas, con “Secretos, hongos y cenizas”, una obra colectiva de teatro de humor nacida en 2024. La historia gira en torno a un grupo de primos que se reúne para despedir a su abuelo, pero la llegada de un misterioso chamán desata emociones y saca a la luz antiguos secretos familiares.



El sábado 14, también a las 21 horas, será el turno de la danza teatro con “Vivir en vos”. La propuesta aborda tres historias vinculadas a la identidad y a las búsquedas personales, enmarcadas en los crímenes de la última dictadura cívico-militar y sus consecuencias.



El viernes 20, a las 21 horas, llegará la música en vivo con el trío de Marina Ruiz Matta, quien presentará su sexto álbum, “Preservar en el absurdo”. La pianista y compositora propone una obra enmarcada en el universo del jazz, con una fuerte impronta latinoamericana.



En tanto, el sábado 21, a las 21 horas, subirá a escena “La vida es un loop”, de Darío Scarnatto. Esta comedia retrata el encuentro de un grupo de docentes que, al iniciar las clases, deben enfrentar a padres que irrumpen en la escuela para exigir una reunión. El intercambio se transforma en un simulacro desopilante que expone tensiones y contradicciones.



El viernes 27, a las 21 horas, se presentará “Esto es Rock, Demo Teatral”, una propuesta de humor que sigue la historia de Camila, una artista rebelde que lucha por sostener su identidad en un mundo donde las expectativas amenazan con diluirla.



Finalmente, el sábado 28, a las 21 horas, cerrará la programación mensual “Hay que matar al muerto”, una comedia de suspenso que combina humor e intriga. Un crimen, una herencia y tres sobrinos sospechosos estructuran una trama cargada de situaciones desopilantes.



