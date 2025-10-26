El Vasco votó y hay mensaje: «A partir de mañana comienza otra etapa»

ELECCIONES 2025 –

Primera observación que es coincidente con otras fuentes: el arranque es normal, mejor que lo sucedido el pasado 7 de septiembre porque no se registraron ausencias considerables de presidentes /as de mesa.



Martín Arrizabalaga, hombre del Movimiento Derecho al Futuro que en Moreno conduce Walter Correa. Inicio de una jornada muy importante donde ejerce el derecho ciudadano en el Colegio Leonardo Da Vinci.



«Votamos muy temprano. Es una emoción porque acompañé a mi hijo que vota por primera vez«, manifiesta Arrizabalaga.



Una de las particularidades es la Boleta Única Papel, lo que permitió «un rápido armado de las mesas» comenta «El Vasco» Arrizabalaga que convoca a la ciudadanía a fortalecer la democracia: «Cuando sufragamos es un acto en defensa de la democracia, pero en las actuales circunstancias creemos que el devenir de la patria depende mucho de esta elección. Estamos convencidos que a partir de mañana comienza otra etapa, y por esa razón es importante que todos los vecinos de Moreno vayan a votar».