Elecciones en Corrientes: la UCR aplastó al PJ y a La Libertad Avanza

Valdés, hermano del actual gobernador, obtuvo ayer el 50 por ciento de los votos y ganó la elección ejecutiva en esa provincia. El peronismo que perseguía el objetivo de la segunda vuelta quedó a más de 30 puntos. El armado de Karina Milei, gestora de ampliar LLA a nivel nacional consiguió el 8,2 por ciento de los sufragios.



Esta contienda donde se elegía Gobernador la participación ciudadana fue del 70 por ciento del padrón electoral.



Saludado por los gobernadores del bloque Provincias Unidas, la victoria contó con una declaración inmediata y de futuro. Dijo Gustavo Valdés: “Corrientes demuestra que el camino es por el centro. Chau a los extremos”.