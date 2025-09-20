«En la Argentina de Milei se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo» 

Gestos indudables, mensaje a 100 días de la detención de la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kichner. Quien postea en la red X es el hombre que avanza como la renovación del peronismo, el dirigente que venció en las urnas a Milei, en cuatro oportunidades.



Escribe Axel Kicillof que «la condena a CFK es injusta y una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta».



En esta jornada de movilización a San José 1111 la red por donde todo se informa es una gran herramienta. «Hoy se cumplen 100 días de la detención de @CFKArgentina. Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil. Cristina fue acosada, difamada y perseguida durante años. Ese odio engendrado contra ella y su familia, condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos. Sin embargo, el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios. En la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo«, afirmó Axel Kicillof.